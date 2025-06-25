Медведев назвал напичканный «крикливыми сучками» Евросоюз прямой угрозой России

25 июня 2025, 17:03

Медведев назвал Евросоюз прямой угрозой России

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Европейский союз стал прямой угрозой России, однако это не должно препятствовать двустороннему сотрудничеству Москвы с отдельными государствами Европы. Об этом в своём Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.





Политик призвал скорректировать лозунг «Вступайте куда угодно, только не в НАТО», указав на то, что Евросоюз, «напичканный оружием, радужными* фриками и брюссельскими крикливыми сучками», также стал непосредственной угрозой России и заслуживает соответствующего отношения.



По словам Медведева, в настоящее время ЕС преследует одну из целей, заключающуюся в вооружении Украины до такой степени, чтобы она стала неуязвима для России.



Зампред Совбеза указал на то, что именно Евросоюз подписал соглашение с Владимиром Зеленским о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины, поставляет вооружение ВСУ и финансирует их за счёт российских замороженных активов, а также отправляет на украинские территории своих инструкторов и строит собственные оборонные заводы.



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