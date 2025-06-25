Алаудинов: Третья мировая война уже идёт
Происходящие в мире события дают понять, что уже идёт Третья мировая война. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.
По его словам, обмен ядерными ударами не может быть главным подтверждением начала новой мировой войны, на это указывают и другие факторы.
Ранее глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов сообщил, что Россия оказалась в тяжёлом положении из-за конфликта Израиля и Ирана при участии США. Он разъяснил, что у РФ есть стратегическое партнёрство с Ираном, с американской администрацией на данный момент у России сложились значимые отношения, кроме этого, у президента РФ Владимира Путина есть деловые и вполне рабочие отношения с израильским руководством.
Читайте также: