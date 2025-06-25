«Большие яйца» покинули Белый дом
Fox: Подросток по прозвищу «Большие яйца» Коростин покинул пост в Белом доме
Эдвард Коростин, известный под прозвищем «Большие яйца», покинул свой пост в Департаменте государственной эффективности США (DOGE) в администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщил неназванный представитель Белого дома в интервью телеканалу Fox News.
Коростин стал известен благодаря своему нестандартному подходу к профессиональной жизни. Он выбрал провокационное прозвище для своего аккаунта на платформе LinkedIn, что вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей.
«Люди на LinkedIn относятся к себе очень серьезно и не любят рисковать, и я подумал: "Ну, я не хочу быть ни тем, ни другим"», — объяснил он свою позицию.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп завершил встречу с командой по нацбезопасности, в которой обсуждался вопрос обострения ситуации на Ближнем Востоке.
До этого поступила информация, что в Белом доме полагают, что президент США Дональд Трамп всегда демонстрировал определенную жесткость в отношении своего российского коллеги Владимира Путина.