«Большие яйца» покинули Белый дом

25 июня 2025, 11:10

Fox: Подросток по прозвищу «Большие яйца» Коростин покинул пост в Белом доме

Фото: iStock/Vacclav

Эдвард Коростин, известный под прозвищем «Большие яйца», покинул свой пост в Департаменте государственной эффективности США (DOGE) в администрации президента Дональда Трампа. Об этом сообщил неназванный представитель Белого дома в интервью телеканалу Fox News.





Коростин стал известен благодаря своему нестандартному подходу к профессиональной жизни. Он выбрал провокационное прозвище для своего аккаунта на платформе LinkedIn, что вызвало неоднозначную реакцию среди пользователей.





«Люди на LinkedIn относятся к себе очень серьезно и не любят рисковать, и я подумал: "Ну, я не хочу быть ни тем, ни другим"», — объяснил он свою позицию.