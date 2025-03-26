Генсек НАТО Рютте: Страны альянса сами решат вопрос места размещения своих войск

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Страны Североатлантического альянса имеют полное право на своё усмотрение реагировать на «требования» России не приближать военные силы блока к её границам. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Таким образом он отреагировал на вопрос о якобы существующих требованиях Москвы вынудить альянс увести войска с территории своих новых членов в качестве одного из условий прекращения огня и заключения мирного соглашения по Украине.
По словам руководителя Североатлантического военного блока, вопрос расширения НАТО на восток не имеет никакого отношения к мирным переговорам по Украине.
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«Путин может выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может указывать нам, как действовать между собой, между 32 членами альянса», — цитирует Рютте РИА Новости.
По словам руководителя Североатлантического военного блока, вопрос расширения НАТО на восток не имеет никакого отношения к мирным переговорам по Украине.
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Александр Бойцов