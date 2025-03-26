«Нам не нужна миссия по обеспечению мира»: в Киеве ждут прибытия из ЕС не миротворцев, а боевых частей

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Иван Жовква, замглавы офиса Владимира Зеленского, заявил, что в Киеве надеются на прибытие из Евросоюза не миротворческих, а боевых частей. Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.
Чиновник заявил, что Украине не нужна миссия по обеспечения мира. Каждый солдат, который потенциально прибудет в страну, должен быть готов к участию в реальных боевых действиях.
Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания собираются сформировать «миротворческий корпус» из 10-30 тысяч военнослужащих якобы для обеспечения мирного соглашения по Украине. 20 марта в Лондоне состоялась встреча военачальников государств «коалиции желающих», в ходе которой обсуждались детали отправки войск на Украину.
12 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие контингента НАТО под любым флагом и в любом качестве на Украине является угрозой для Москвы. Россия не примет этого ни при каких условиях.
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Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания собираются сформировать «миротворческий корпус» из 10-30 тысяч военнослужащих якобы для обеспечения мирного соглашения по Украине. 20 марта в Лондоне состоялась встреча военачальников государств «коалиции желающих», в ходе которой обсуждались детали отправки войск на Украину.
12 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что присутствие контингента НАТО под любым флагом и в любом качестве на Украине является угрозой для Москвы. Россия не примет этого ни при каких условиях.
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Анастасия Чинкова