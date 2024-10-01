Генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе

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Украина должна получить место в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил новый генеральный секретарь НАТО, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Его предшественник на этом посту Йенс Столтенберг, подводя итоги своего рекордного 10-летнего пребывания в должности главы НАТО, отметил, что при нём военный блок не только стал сильнее, но и вырос. Его ряды пополнили Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция, а Украина «как никогда близка к НАТО».
Судя по первым заявлениям, вступивший в должность новый генеральный секретарь НАТО Рютте намерен продолжать курс своего предшественника на присоединение Украины к блоку. Официальная церемония передачи полномочий Рютте проходила в штаб-квартире альянса на специальном заседании Североатлантического совета в Брюсселе.
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