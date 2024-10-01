FT: на Украине приглашение в НАТО считают незначительным для мира с РФ

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Приглашение Украины в блок НАТО является незначительным для мира с Россией. Об этом пишет издание Financial Times ссылаясь на высокопоставленного чиновника республики.
Он уточнил, что боевые действия позволит остановить только полноправное членство украинской стороны в Североатлантическом альянсе.
Стоит отметить, что для вступления страны в НАТО требуется согласие всех его участников.
Ранее в Госдепе США заявили, что Украина может пользоваться только собственным оружием для ударов вглубь российских территорий.
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«Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не будет значить. Это политическое решение», — цитируют журналисты неназванного собеседника.
Стоит отметить, что для вступления страны в НАТО требуется согласие всех его участников.
Ранее в Госдепе США заявили, что Украина может пользоваться только собственным оружием для ударов вглубь российских территорий.
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Никита Кротов