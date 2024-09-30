Столтенберг оценил риски после изменений в ядерной доктрине России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не зафиксировал таких изменений в ядерной доктрине России, которые потребовали бы от него перемен. Об этом глава альянса сообщил в интервью агентству Reuters.
Таким образом Столтенберг подчеркнул, что внесённые российскими властями изменения в ядерную доктрину никак не скажутся на правилах, действующих в альянсе, поэтому никаких отдельных изменений вносить не придётся.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию предложил затронуть вопрос обновления основ госполитики в области ядерного сдерживания. После этого был внесён ряд изменений, который скоро отразится в тексте законодательства.
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Анастасия Чинкова