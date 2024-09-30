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Столтенберг оценил риски после изменений в ядерной доктрине России

Столтенберг: ядерная доктрина России не требует перемен со стороны НАТО
30 сентября 2024, 17:20
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не зафиксировал таких изменений в ядерной доктрине России, которые потребовали бы от него перемен. Об этом глава альянса сообщил в интервью агентству Reuters.


Таким образом Столтенберг подчеркнул, что внесённые российскими властями изменения в ядерную доктрину никак не скажутся на правилах, действующих в альянсе, поэтому никаких отдельных изменений вносить не придётся.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию предложил затронуть вопрос обновления основ госполитики в области ядерного сдерживания. После этого был внесён ряд изменений, который скоро отразится в тексте законодательства.

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#владимир путин
#президент
Глава МИД Германии отвергла решение Шольца и поддержала поставки Taurus Украине
Глава МИД ФРГ Бербок поддержала поставку ВСУ Taurus для ударов вглубь России
30 сентября 2024, 17:43

Фото: iStock/macky_ch

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала поставки Украине немецких крылатых ракет большой дальности Taurus для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.
Отмечается, что таким заявлением она отвергла решение канцлера Германии Олафа Шольца, который 20 сентября отказался передавать Киеву ракеты Taurus. Он заявил, что опасается спровоцировать прямой конфликт с Россией.

Бербок подчеркнула, что Германия является демократическим государством, в котором пока не достигли единства в вопросе поставок дальнобойных ракет Украине. Однако она назвала очевидным то, что лично поддерживает такую возможность.

Также глава МИД добавила, что военная помощь Берлина Киеву по-прежнему сосредоточена на системах ПВО «для сохранения важной инфраструктуры».

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Путин обновил состав Совбеза РФ
Путин включил в состав Совбеза РФ Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца
30 сентября 2024, 17:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета безопасности РФ. Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что в состав ведомства были включены помощник президента Алексей Дюмин, начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и первый вице-премьер правительства Денис Мантуров.

Также указом из состава Совбеза был исключён врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. Ранее он входил в Совет как полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, но на прошлой неделе перешёл на работу в Совет федерации.

Кроме того, Путин продлил срок федеральной службы замсекретаря Совбеза Алексе. Гребенкину. Он сможет оставаться на своём посту до 13 октября 2025 года.

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В Европарламенте рассказали о пророссийски настроенных депутатах
Депутат Иябс: в ЕП есть сторонники мира на Украине на выгодных для РФ условиях
30 сентября 2024, 15:30

Фото: iStock/sinonimas

В Европарламенте (ЕП) есть сторонники мира на Украине на выгодных для России условиях, хотя на словах они продолжают поддерживать Киев. Такое заявление сделал депутат ЕП от Латвии Ивара Иябса, слова которого приводит портал Delfi.
По его словам, часть европейских законодателей в публичном пространстве говорят о всеобъемлющей поддержке Украины, однако в кулуарах ЕП призывают «о чём-то договориться» с Россией, чтобы как можно быстрее достичь мира на Украине, пусть даже на невыгодных для неё условиях.

Иябс предположил, что такие дискуссии активизировались на фоне подготовки к проведению президентских выборов в США. Он выразил сожаление в связи с тем, что в ЕП есть представители, мыслящие в «трампистском» направлении.

Политик ожидает, что в скором времени риторика депутатов ЕП будет смещена в сторону России.

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#мир
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Weltwoche: Орбан намерен согласовать место проведения переговоров Москвы и Киева
30 сентября 2024, 15:17

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет согласовать место проведения переговоров представителей России и Украины. За основу он намерен принять китайско-бразильскую мирную инициативу, к обсуждению которой затем присоединились Франция и Швейцария.
Об этом сообщает швейцарское издание Weltwoche со ссылкой на главу венгерского правительства. Ранее Китай, Бразилия и другие государства-единомышленники Глобального Юга приняли решение о создании открытой платформы «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса и урегулирования конфликта.

Совместное коммюнике по этому поводу подписали Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия. В обсуждении также приняли участие Венгрия, Франция и Швейцария.

В публикации указано, что Орбан заручился поддержкой стран, входящих в платформу «Друзья мира». Сейчас ведутся переговоры о месте проведения мирного саммита с участием России и Украины.

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#виктор орбан
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Политолог Евсеев рассказал о подготовке США государственного переворота в Грузии
30 сентября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

Грузинские власти пригрозили США пересмотром двусторонних отношений, если те не прекратят открытую поддержку оппозиции. В правящей партии закавказской республики считают, что Запад может сделать ставку на государственный переворот.
Выборы в стране состоятся 26 октября, напоминает РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе уверен, что «некоторые иностранные посольства» проводят кампанию в пользу противников правящей в стране партии «Грузинская мечта». Аналитики отмечают, что американо-грузинские отношения деградировали после начала спецоперации, но сейчас этот процесс принял лавинообразный характер.

Глава городской администрации столицы Грузии также пообещал покончить с иностранной агентурой и теми предателями, которые вредят стране и её европейскому будущему. Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что оппозиция в Грузии выборы не выиграет, но при поддержке США попытается устроить новый майдан. Таким образом Запад хочет устроить в Закавказье ещё один антироссийский форпост, считает эксперт.

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Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному
30 сентября 2024, 15:08

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему ранение в Курской области. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что Поддубный был удостоен такого звания за мужество и героизм, проявленные во время исполнения служебного долга.

Напомним, что 7 августа 2024 года Поддубный был ранен во время атаки ВСУ в Курской области. Украинский FPV-дрон атаковал его автомобиль. На опубликованных кадрах видно, как раненый военкор сразу же после прилёта самостоятельно вышел из машины и поймал попутку, чтобы добраться до ближайшей больницы.

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«Буду великим президентом»: кто станет главой США в 2024, чем обернется победа Трампа или Харрис для России
30 сентября 2024, 13:44

Фото: istockphoto/raagoon

Каждые четыре года в Соединенных Штатах Америки проходят выборы президента, в которых обычно участвуют две главные политические партии — демократы и республиканцы. За этой борьбой с интересом следит весь мир.
Когда пройдут выборы президента США в 2024 году, как они будут организованы, а также кто будет кандидатом на пост главы государства и почему получение большинства голосов избирателей не является гарантией победы — в материале «Радио 1».

Когда выборы президента в США

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми в истории страны, на которых будет избран 47-й американский президент.

Дональд Трамп — кандидат от республиканцев

Дональд Джон Трамп, родившийся 14 июня 1946 года, является сыном миллионера Фреда Трампа, который занимался застройкой Нью-Йорка. У Дональда есть немецкие корни по отцовской линии и шотландские по материнской. Фамилия «Трамп» переводится с английского как «козырь». Дональд гордится ею, считая, что она приносит ему удачу.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

С 1959 по 1964 год Трамп учился в Нью-Йоркской военной академии, затем с 1964 по 1966 год продолжил образование в Фордэмском университете. Позже он перевелся в Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, которую окончил в 1968 году, получив степень бакалавра в области экономических наук.

Работал в компании отца

В 1968 году Дональд Трамп начал работать в семейном бизнесе, а в 1971 году получил контрольный пакет акций компании, переименовав ее в Trump Organization.

В 1980-х годах он приобрел несколько казино и объединил их в компанию Trump Hotels and Casino Resorts, которая в 2004 году была переименована в Trump Entertainment Resorts Holdings.

Кроме казино, Трамп владеет элитными гольф-площадками, курортами и туристическими зонами как в США, так и за границей.

Борьба за пост президента США

Дональд Трамп впервые заговорил о возможности участия в президентских выборах в начале 1990-х годов. В 1999 году он выдвинул свою кандидатуру от Партии реформ, а в 2012 году — от Республиканской партии, но оба раза снял свою кандидатуру на ранних этапах праймериз.

16 июня 2015 года он официально объявил о своем участии в президентской кампании 2016 года от Республиканской партии.

Фото: istockphoto/lucky-photographer

«Я буду самым великим президентом, которого когда-либо создавал Бог», — заявил он, вступив в президентскую гонку.

В ходе праймериз Дональд Трамп одержал победу в 41 штате и территории. 19 июля 2016 года съезд Республиканской партии официально выдвинул его кандидатом на пост президента.

На выборах 8 ноября 2016 года Трамп получил поддержку большинства выборщиков, однако по общему числу голосов избирателей он уступил Хиллари Клинтон: за нее проголосовали 65,7 миллиона человек (48,07%), тогда как Трамп набрал 62,9 миллиона голосов (45,99%).

Это вызвало протесты в нескольких штатах с лозунгом «Трамп — не наш президент», а в Портленде (штат Орегон) акции протеста переросли в беспорядки.

19 декабря, во время голосования выборщиков, Трамп получил 304 голоса, в то время как Клинтон — 227. Он занимал пост президента с 2017 по 2021 год. 19 июня 2019 г. Дональд Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Кандидат на пост президента в 2024 году

15 июля на съезде республиканцев бывший американский лидер Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом от партии на пост президента Соединенных Штатов Америки. В качестве кандидата в вице-президенты он идет в паре с сенатором от штата Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Фото: istockphoto/mrdoomits

Первые дебаты между действующим президентом Джо Байденом и Дональдом Трампом состоялись 28 июня. Выступление Байдена подверглось критике даже со стороны его однопартийцев, а опросы показали, что зрители признали Трампа победителем дебатов.

Камала Харрис — кандидат от демократов

Камала Деви Харрис, известная как Камала Харрис, родилась 20 октября 1964 года в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов. По отцовской линии у нее афроямайские корни, а по материнской – индийские. Ее отец преподавал экономику в Стэнфордском университете, а мать занималась биомедицинскими исследованиями.

В 1982 году она поступила в Говардский университет в Вашингтоне и окончила его в 1986 году со степенью бакалавра в области экономики и политических наук. После этого она стажировалась в офисе сенатора-демократа Алана Крэнстона. С 1986 по 1989 год Камала изучала право в Калифорнийском университете, где возглавляла Ассоциацию чернокожих студентов-юристов.

Выборы в США 2024

В ходе избирательной кампании 2024 года Камала Харрис была выдвинута кандидатом на пост вице-президента в команде с Джо Байденом. Однако 21 июля он объявил о своем выходе из гонки и поддержал Харрис как кандидата от Демократической партии на пост президента. В тот же день она подтвердила свое согласие участвовать в выборах.

Фото: РИА Новости/Стрингер

Национальный комитет Демократической партии США 6 августа 2024 года объявил о выдвижении Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты. В онлайн-голосовании, проведенном партией с 1 по 5 августа, она получила поддержку 99% делегатов предстоящего партийного съезда, который состоится с 19 по 22 августа. В тот же день Харрис официально заявила о своем выдвижении в качестве кандидата от Демократической партии.

Прогноз результатов президентской гонки

Политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» рассказал, что прогноз результатов президентской гонки предполагает равные шансы: победит либо бывший американский лидер Дональд Трамп, либо вице-президент США Камала Харрис.

«Шансы демократов на подсчет голосов в свою пользу значительно выше. У них есть несравненно более мощная поддержка со стороны СМИ, в то время как республиканцы этого не имеют», — пояснил он.

Эксперт отметил, что как и прежде, в итог выборов может вмешаться административный ресурс, что уже не раз имело место быть. Более того, американская система выборов не может считаться справедливой, добавил он.

По его словам, в истории США было много случаев, когда большинство жителей голосовали за одного кандидата, а президентом становился другой, из-за функционирования системы выборщиков.

Как выборы в США повлияют на мир

По словам Дудчака, выборы в США, по сути, не должны оказывать влияния на мир. Однако, принимая во внимание, что эта страна формально имеет самую мощную экономику и армию по численности личного состава, а также сеть военных баз по всему миру, то события в Америке, безусловно, оказывают влияние на другие государства.

«Россия должна следовать своим путем и не смотреть ни на кого», — добавил он.

Как выборы в США повлияют на Россию

По мнению Дудчака, не так важно, кто победит. Он отметил, что свою помощь Украине они не остановят.

Политолог пояснил, что предположение о том, что Дональд Трамп наведет порядок, является ошибочным. По его словам, санкции против России не будут отменены. При смене режима кардинальных изменений не произойдет.

Кто такие независимые кандитаты

В 2024 году на президентских выборах участвуют несколько независимых кандидатов, не представляющих ни одну из партий.

В сентябре 2023 года 69-летний политик и радиоведущий Роберт Кеннеди-младший объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. С весны прошлого года он формально соперничал с Джо Байденом внутри Демократической партии, но не смог составить ему серьезную конкуренцию, поэтому решил действовать самостоятельно.

Его оппонентом среди независимых кандидатов стал 70-летний профессор философии и политический активист Корнел Уэст. Многие американцы знают Уэста благодаря его роли в культовом фильме «Матрица», где он сыграл Члена совета Веста. Изначально он выдвинулся от Народной партии, но затем решил баллотироваться от Партии зеленых.

Однако его сотрудничество с «зелеными» оказалось недолгим. В начале октября Уэст объявил о своем решении участвовать в выборах как независимый кандидат, объяснив это стремлением избежать ограничений партийной платформы и сложностями, связанными с процессом выдвижения от Партии зеленых.

Как проходят выборы в США

В США уже более 200 лет применяется двухступенчатая система выборов, при которой на первом этапе через всеобщее голосование определяется состав коллегии выборщиков, а затем они выбирают президента.

Победителем становится тот кандидат, который получает больше голосов выборщиков, а не прямых избирателей.

Все зарегистрированные граждане США, достигшие 18 лет, могут участвовать в общем голосовании на выборах президента. В некоторых штатах право голоса может быть ограничено для тех, кто отбывает наказание в тюрьме или страдает психическими заболеваниями.

Голосование проходит в первый вторник после первого понедельника ноября каждого високосного года. В этот день американцы приходят на избирательные участки и отмечают в бюллетенях кандидата, которого хотят видеть президентом. Однако по итогам этого голосования определяется не сам президент, а состав коллегии выборщиков от каждого штата, которая насчитывает 538 человек.

В большинстве штатов действует правило «победитель получает все», что означает, что кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей в штате, получает все голоса выборщиков этого штата.

Таким образом, даже если за кандидата проголосуют миллионы граждан, он может не получить ни одного голоса выборщиков.

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Подсчет голосов

Подсчет голосов начинается после всеобщего голосования. В результате этого голосования голоса 538 членов коллегии выборщиков распределяются в зависимости от результатов в каждом штате. Обычно победитель становится известен уже на этом этапе, но электоральная процедура занимает гораздо больше времени и продолжается до января следующего года.

Процесс определения победителя

— Каждый штат выделяет количество выборщиков, равное сумме его сенаторов и конгрессменов. Сенаторов всегда двое, а число конгрессменов варьируется в зависимости от населения штата. Например, Калифорния, самый густонаселенный штат, имеет 55 выборщиков, в то время как Техас, второй по населению, — 38. Нью-Йорк и Флорида имеют по 29 выборщиков. Наименьшее количество выборщиков (по два) выделяется штатам Вайоминг, Южная и Северная Дакота, Вермонт и Аляска.

— После завершения подсчета голосов выборщики передают свои голоса в поддержку кандидатов на 41-й день после выборов.

— Подсчет голосов выборщиков считает специальная комиссия конгресса, которая после утверждает результаты. Для того чтобы победить, кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков. Совместное заседание для подтверждения итогов президентских выборов – 2024 запланировано на начало января 2025 года.

— Если голоса между кандидатами распределены поровну, то Конституция Соединенных Штатов Америки предусматривает выбор президента Конгрессом, при этом победитель должен получить поддержку как минимум 26 из 50 штатов.

Могут ли выборщики проголосовать «не за того»

Считается, что выборщики должны голосовать в соответствии с предпочтениями избирателей своих штатов. Однако в истории США были случаи, когда некоторые выборщики поддерживали кандидата, который не соответствовал выбору большинства жителей.

Верховный суд США в июле 2020 года постановил, что власти штатов могут штрафовать недобросовестных выборщиков и аннулировать их голоса.

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#дональд трамп
#голосование
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Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 133 тысяч человек
30 сентября 2024, 13:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве российских граждан на военную службу. Документ представлен на официальном портале правовой информации.
В указе отмечается, что в период проведения сборов, с 1 октября по 31 декабря, на службу будут призваны 133 тысячи человек.

На службу будут призваны мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, которые не пребывают в запасе и пригодны к несению службы.

Напомним, что 1 января 2024 года была поднята верхняя граница возраста для призыва на службу. При этом нововведения не касаются тех граждан, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года, а также тех, кому 28 или 29 лет, и кто уже пребывает в запасе.

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#владимир путин
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#президент
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Песков назвал победу «Австрийской партии свободы» внутренним делом государства
30 сентября 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победу на выборах «Австрийской партии свободы» внутренним делом государства и избирателей. Он добавил, что потому Кремлю нечего комментировать.
«Это внутреннее дело австрийцев, австрийских избирателей. Поэтому здесь нам нечего комментировать», — пояснил Песков.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его «Австрийская народная партия» проиграла правым из «Австрийской партии свободы». Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам голосования. При этом он не стал отвечать на вопрос о возможной коалиции с соперниками.

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