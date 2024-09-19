В НАТО высказались о диалоге с Россией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс якобы «до последнего» пытался сохранить диалог с Россией. С такими словами он выступил на интервью немецким СМИ, которое транслировали на сайте НАТО. По его словам, в разрушении отношений виновата Москва.
«Ответственность за разрушение диалога Россия-НАТО, несет Россия, потому что мы действительно пытались. Мы пытались, в 90-х и даже достигли прогресса, подписав основополагающий акт Россия-НАТО, учредили Совет Россия-НАТО, осуществляли совместную деятельность. Также был достигнут прогресс в двусторонних отношениях РФ и США, в частности, по контролю за вооружениями», — перечислял генеральный секретарьСтолтенберг добавил, что выстраивать отношения с Россией после окончания холодной войны было абсолютно правильным решением и напомнил, что он лично успешно сотрудничал с Москвой, когда был премьером Норвегии.
«Даже в январе 2022 года, когда мы уже знали о готовящемся полномасштабном вторжении <…> мы все равно созвали Совет Россия-НАТО, чтобы попытаться предотвратить войну», — продолжил он.Генсек НАТО также признал, что сейчас у блока практически нет возможностей для конструктивного взаимодействия с РФ.
«Тем не менее, как заявлял президент Зеленский, на определенном этапе должны быть переговоры с Россией», — заключил Столтенберг.Читайте также:
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