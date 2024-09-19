Стало известно об угрозе для НАТО в зоне СВО

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images
Изучение российскими специалистами обломков переданных украинцам американских истребителей F-16 угрожает безопасности НАТО, так как их начиняют секретными технологиями. Об этом пишет геополитический аналитик Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest. По его словам, Североатлантический альянс модернизирует эти старые самолеты, чтобы сделать их более успешными в бою.
«Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновленных технологий альянса, чтобы они лучше выполняли свои задачи. Если эти самолеты ждет уничтожение, то русские наверняка захватят обломки некоторых из них и узнают все технологические секреты, которые НАТО устанавливает в старые самолеты, чтобы сделать их более эффективными в бою», — пояснил Вейхерт.Напомним, 29 августа в генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий. Депутат Рады Безуглая заявляла, что украинские военные сами случайно сбили самолет из американского зенитного комплекса Patriot из-за дискоординации между подразделениями, а сам казус обошелся им в 50 миллионов долларов.
Читайте также:
Крушение истребителя F-16 назвали серьезным ударом для Украины
Раскрыты две версии крушения истребителя F-16 на Украине
Украинские пилоты F-16 используют дороги вместо взлетно-посадочных полос
Данил Пономарев