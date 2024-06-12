Орбан выступил против миссии НАТО на Украине

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Венгрия не поддерживает миссию НАТО на Украине, но не может помешать ее проведению, поскольку большинство членов альянса ее одобряют.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.
Орбан сообщил Столтенбергу, что Будапешт не планирует участвовать в военных операциях Североатлантического альянса за пределами государств-членов, особенно в Украине.
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Орбан сообщил Столтенбергу, что Будапешт не планирует участвовать в военных операциях Североатлантического альянса за пределами государств-членов, особенно в Украине.
«Тем не менее, несмотря на выражение своей позиции, Венгрия признала, что у нее нет возможности повлиять на ситуацию», — отметил Орбан, добавив, что другие страны альянса придерживаются другой точки зрения относительно конфликта на Украине.Читайте также:
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Артем Кузьмин