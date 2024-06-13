Фото: сайт Кремля
Отправкой кораблей российского военно-морского флота (ВМФ) на Кубу глава государства Владимир Путин послал сигнал Соединенным Штатам. Об этом пишут журналисты издания The American Thinker.
«Судя по всему, президент Владимир Путин шлет нам сигнал», – говорится в статье.
По предположению обозревателя, появление российских кораблей рядом с побережьем США является ответом на разрешение американской стороны украинским националистам бить предоставленными вооружениями по территории РФ.
«Москва шлет нам вполне предсказуемый сигнал, и Джо Байден либо знал об этом, но даже палец о палец не ударил, либо не знал — и искренне изумился. В любом случае видок у него теперь неважный», – резюмируется в материале.
Российские власти заявляли, что поставки оружия Украине только затягивают боевые действия, не решая конфликт. Отмечалось, что такие грузы станут законной целью для российских военных. Россия начала спецоперацию в Донбассе, на фоне которой недружественные к РФ страны начали помогать украинским радикалам.
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Никита Кротов