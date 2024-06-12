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Генсек НАТО заявил об обязательных для стран альянса поставках помощи Украине

Столтенберг: поставки военной помощи Украине станут обязательными для стран НАТО
12 июня 2024, 21:22
Фото: сайт НАТО

Фото: сайт НАТО

Военная помощь Украине станет обязательной для стран НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.


Столтенберг отметил, что координация поставок оружия Киеву будет осуществляться командными структурами под руководством командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, пишет ТАСС.

«Если мы перейдем от добровольных поставок к обязательным для НАТО, то это сделает их более масштабными и надежными. Отличие в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО», — пояснил он.
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#оружие
#финансирование
#нато
На Украине анонсировали открытие новых заводов Rheinmetall
Министр экономики Украины заявила об открытии Rheinmetall первых заводов в стране
12 июня 2024, 21:39

Фото: iStock/undefined undefined

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о скором запуске первых заводов Rheinmetall в стране, передает РИА Новости со ссылкой на соцсети чиновницы.
«Вчера мы утвердили инвестиционные рамки и финансирование на 1,5 миллиарда евро в рамках альянса, поддерживающего малые и средние предприятия. За последние два дня было подписано множество соглашений на сумму свыше 650 миллионов евро между различными компаниями», — отметила Свириденко.
Она подчеркнула, что было заключено более 100 соглашений и договоренностей, направленных на укрепление энергетического сектора и частной экономики Украины.

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#евро
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#финансирование
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#предприятия
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На границе с Румынией нашли тело тридцать пятого украинского уклониста
Погранслужба: в реке Тиса нашли тело тридцать пятого украинского уклониста
12 июня 2024, 18:49

Фото: iStock/Soumen Hazra

Тело тридцать пятого украинского уклониста найдено в реке Тиса на границе с Румынией. Об этом сообщили в госпогранслужбе Украины.
Труп мужчины был обнаружен во время патрулирования сотрудниками погранслужбы. Примечательно, что в Европе реку Тиса, через которую украинцы призывного возраста пытаются сбежать, прозвали «река смерти».

Ранее сообщалось, что украинские пограничники нашли тело очередного уклониста на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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#страны
#мужчины
#режим
#украина
#спецоперация
#всу
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Пасынок главкома ВСУ Сырского заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство
12 июня 2024, 17:34

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ивана Сырского, «козла отпущения» украинский лидер Владимир Зеленский всегда найдет. Он отметил, что с учетом нынешней ситуации на линии боевого соприкосновения во всех провалах Киева винят именно главкома ВСУ.

Пасынок Сырского отметил, что в конечном итоге предводитель киевского режима объявит о том, что сам он хотел как лучше, а Сырский-старший во всем виноват.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной обстановке для украинских военных почти на всех направлениях фронта из-за высокой интенсивности боевых действий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Путин сообщил подробности ночной встречи с командующими
Путин: ночная встреча с командующими группировок войск произвела впечатление
12 июня 2024, 17:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями о ночной встрече с командующими войск Вооруженных сил РФ, которые участвуют в специальной военной операции (СВО).
Журналист Павел Зарубин опубликовал отрывок видео с высказываниями Путина в своем Telegram-канале.

«Вчера поздно вечером, почти ночью, я встречался с командующими наших группировок. Это произвело на меня очень положительное впечатление», — сказал президент.
Он отметил, что российские командующие являются профессионалами, полностью осознающими свои обязанности.

Путин также подчеркнул, что в России появилась выдающаяся плеяда командиров.

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#путин
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Орбан выступил против миссии НАТО на Украине
Орбан: Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине, но не может остановить
12 июня 2024, 16:00

Фото: сайт Кремля

Венгрия не поддерживает миссию НАТО на Украине, но не может помешать ее проведению, поскольку большинство членов альянса ее одобряют.
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.

Орбан сообщил Столтенбергу, что Будапешт не планирует участвовать в военных операциях Североатлантического альянса за пределами государств-членов, особенно в Украине.

«Тем не менее, несмотря на выражение своей позиции, Венгрия признала, что у нее нет возможности повлиять на ситуацию», — отметил Орбан, добавив, что другие страны альянса придерживаются другой точки зрения относительно конфликта на Украине.
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Удар «Искандера», превративший в «решето» Су-27 на аэродроме ВСУ, попал на видео
Военкор Руденко показал видео удара «Искандера» по аэродрому ВСУ в Миргороде
12 июня 2024, 14:36

Фото: iStock/allanswart

Военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео удара ОТРК «Искандер» по аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины.
По словам военкора, истребитель «был превращен в решето» благодаря точечному ракетному удару. Он отметил, что еще два истребителя были повреждены осколками, их восстановление займет длительное время.




В настоящее время Минобороны России не комментировало данную информацию.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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ВС России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов ВСУ и наемникам
МО РФ сообщило об ударе по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ
12 июня 2024, 14:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно данным российского оборонного ведомства, удар был нанесен с помощью оружия большой дальности и беспилотников по стоянке самолетов и инфраструктуре базы противника. Также в Минобороны России сообщили о поражении пункта дислокации иностранных наемников и складов боеприпасов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что был зафиксирован прилет в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники украинской армии.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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Появились кадры уничтожения пикапа ВСУ с помощью российского FPV-дрона
РБ: Бойцы группировки «Центр» FPV-дроном уничтожили пикап ВСУ
12 июня 2024, 14:06

Фото: iStock/vadimrysev

Бойцы группировки «Центр» FPV-дроном уничтожили пикап ВСУ. Ролик публикует Telegram-канал «Работайте, Братья».
На кадрах можно заметить, как вражеский автомобиль едет по дороге на полном ходу, после чего резко останавливается. Далее последовали выстрелы, после чего бойцы группировки «Центр» с помощью FPV-дрона уничтожили пикап украинской армии.




В настоящее время официального подтверждения от Минобороны России не поступало.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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На Украине назвали соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ
МО Украины: соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ составляет 1 к 3
12 июня 2024, 13:54

Фото: iStock/Michele Ursi

Соотношение добровольцев и мобилизованных в Вооруженных силах Украины составляет 1 к 3. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, ее слова передает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Калмыкова рассказала, что в Украине формируется новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров. В настоящее время таких центров уже 22, и планируется открыть еще три.

«По состоянию на май, соотношение добровольцев и мобилизованных, поступивших в армию, составляет 1 к 3. Это свидетельствует о том, что у нас сохраняется потенциал для защиты Украины», — заявила Калмыкова на конференции.
По мнению издания, такое соотношение могло быть достигнуто благодаря «высокому интересу со стороны желающих пойти воевать».

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