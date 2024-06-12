Генсек НАТО заявил об обязательных для стран альянса поставках помощи Украине

Фото: сайт НАТО
Военная помощь Украине станет обязательной для стран НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг отметил, что координация поставок оружия Киеву будет осуществляться командными структурами под руководством командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи, пишет ТАСС.
«Если мы перейдем от добровольных поставок к обязательным для НАТО, то это сделает их более масштабными и надежными. Отличие в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО», — пояснил он.Читайте также:
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Артем Кузьмин