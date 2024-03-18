Генсек НАТО Столтенберг прибыл с визитом в Грузию

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл 18 марта в Тбилиси, сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Столтенберга в аэропорту встретили министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и посол Грузии в НАТО Виктор Долидзе.
Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, и Североатлантический альянс полностью поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, заявил в понедельник в Тбилиси генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
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Грузия является одним из ближайших партнеров НАТО, и Североатлантический альянс полностью поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность, заявил в понедельник в Тбилиси генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Это сотрудничество продолжается и предполагает реализацию решения Бухарестского саммита, что Грузия станет членом НАТО», — сказал Генсек альянса.Он подчеркнул, что для вступления Грузии в НАТО, в стране должны быть проведены реформы, направленные на обеспечение честных, открытых и легитимных выборов.
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Мария Федоровцева