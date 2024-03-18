США доставили в Грецию новую партию военной техники для усиления НАТО в Европе

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Американское судно доставило новую партию военной техники в порт Александруполис на севере Греции. Об этом сообщает РИА Новости в своем телеграм-канале.
Порт был переполнен десятками БМП Bradley и танками Abrams, уточняют РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ.
Выгружаемая в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет переброшена по европейскому континенту с целью усиления военной мощи Европы.
Военные из стран-членов НАТО уже присутствуют на Украине и выполняют ряд военных задач, включая разведку, контроль за вооружениями и обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет газета El País. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине.
Ранее сообщалось, что Греция обвинила Россию в ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе, а премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы.
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Выгружаемая в Александруполисе военная техника принадлежит НАТО и будет переброшена по европейскому континенту с целью усиления военной мощи Европы.
Ранее сообщалось, что Греция обвинила Россию в ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе, а премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы.
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Мария Федоровцева