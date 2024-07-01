Генсек НАТО Столтенберг заявил, что КНР бросила вызов альянсу и его ценностям

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Китай бросает вызов ценностям и интересам Североатлантического альянса, который не считает КНР своим противником. Об этом заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
«НАТО не считает Китай противником, но он бросает вызов нашим ценностям, интересам и безопасности», — сказал политик.
Кроме того, Столтенберг отмечал, что китайские власти якобы угрожают Тайваню и соседним с полуостровом государствам.
Также Столтенберг обвинил китайскую сторону в оказании помощи России. По словам руководителя НАТО, таким образом в Пекине «разжигают самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны».
Ранее в НАТО волновались из-за визита президента РФ Владимира Путина в Северную Корею, где главы государств подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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