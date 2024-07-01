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Надпись «ГУР» (Главное управление разведки Украины) вновь появилась на памятнике полководцу Георгию Жукову.
Как сообщает Baza, инцидент произошел под Тулой, когда 57-летний мужчина Сергей Л. подошел к монументу с баллончиком с краской. Нанеся буквы, злоумышленник хотел уйти, но его задержали стражи порядка. «Писатель» сопротивлялся, однако его все же привезли в отделение. Есть версия, что задержанного подговорили телефонные мошенники.
В начале прошлого месяца похожий инцидент произошел на Красной площади, однако там действовали две медсестры. Их «развели» в телефонном разговоре.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. В российском законодательстве применяются статьи, связанные с фейками о ВС РФ в зоне боевых действий и другие меры, направленные против провокаций.
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В начале прошлого месяца похожий инцидент произошел на Красной площади, однако там действовали две медсестры. Их «развели» в телефонном разговоре.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. В российском законодательстве применяются статьи, связанные с фейками о ВС РФ в зоне боевых действий и другие меры, направленные против провокаций.
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Никита Кротов