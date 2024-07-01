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Главная / Новости / Происшествия/ На памятнике Жукову в Тульской области снова появилась надпись «ГУР»

На памятнике Жукову в Тульской области снова появилась надпись «ГУР»

01 июля 2024, 11:50
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Надпись «ГУР» (Главное управление разведки Украины) вновь появилась на памятнике полководцу Георгию Жукову.
Как сообщает Baza, инцидент произошел под Тулой, когда 57-летний мужчина Сергей Л. подошел к монументу с баллончиком с краской. Нанеся буквы, злоумышленник хотел уйти, но его задержали стражи порядка. «Писатель» сопротивлялся, однако его все же привезли в отделение. Есть версия, что задержанного подговорили телефонные мошенники.

В начале прошлого месяца похожий инцидент произошел на Красной площади, однако там действовали две медсестры. Их «развели» в телефонном разговоре.



Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины. В российском законодательстве применяются статьи, связанные с фейками о ВС РФ в зоне боевых действий и другие меры, направленные против провокаций.

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Названа причина инцидента с поездом «Иволга» в Подмосковье
Причиной разъединения вагонов поезда «Иволга» стал дефект сцепного устройства
01 июля 2024, 11:26

Фото: Медиасток

Причиной инцидента с поездом «Иволга» на D3 в Подмосковье стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. Его поставщик будет оштрафован, а контроль качества вновь поступающих устройств будет усилен.
Об этом РИА Новости сообщили в «Трансмашхолдинге», являющимся производителем поездов «Иволга». Агентство напоминает, что инцидент случился 27 июня на МЦД-3. При отправлении электропоезда с платформы Кратово в Московской области между вагонами произошло произвольное расцепление. В результате происшествия никто не пострадал.

«Трансмашхолдинг» сформировал экспертную группу технических специалистов для выяснения причины аварии. На основании проверки было сделано заключение о том, что причиной инцидента стал скрытый производственный дефект детали сцепного устройства. К поставщику будут применены штрафные санкции.

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#происшествия
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ТМХ: причиной разъединения вагонов на МЦД-3 послужил дефект сцепки
01 июля 2024, 10:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Производственный дефект послужил причиной разъединения вагонов состава «Иволга» на МЦД-3. Об этом сообщили в пресс-службе «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Экспертиза показала наличие скрытого дефекта детали устройства, обеспечивающего сцепку состава.
Компания пообещала в пятидневный срок проверить «Иволги» из поставки за этот год, усилить контроль качества поставляемых устройств сцепки, а также штрафовать поставщика.

Поезд на МЦД-3 встал 27 июня в Кратово, из-за чего задержались составы в Зеленоград — Крюково. Люди сразу вышли из поезда. Позже в Telegram-канале Московской железной дороги сообщили о саморасцепе «Иволги». Пострадавших нет, а состав убрали с пути.

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В столичной многоэтажке мужчина с ребёнком угрожает совершить самоубийство
#новости
#новости подмосковья
#москва
#мцд
#мцд-3
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В столичной многоэтажке мужчина с ребёнком угрожает совершить самоубийство
01 июля 2024, 10:01

Фото: iStock/shadrin_andrey

В Москве мужчина с малолетним ребёнком прямо сейчас угрожает совершить суицид, об этом пишет Telegram-канал 360.
По информации СМИ, шокирующее действие разворачивается в многоэтажном доме в столичном районе Вешняки. Мужчина с восьмилетним ребёнком угрожает наложить на себя руки.

Уточняется, что житель столицы забаррикадировался дома, попасть в квартиру пока что не удаётся.

Напомним, 25 июля пассажир авиакомпании Turkish Airlines совершил самоубийство прямо на борту воздушного судна, следовавшего из Стамбула в Марракеш. Подробнее о случившемся и действиях сотрудников Turkish Airlines читайте в материале «Радио 1».

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#самоубийство
#москва
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Губернатор Воробьёв допустил передачу части «Крокуса» под выставочные площади
01 июля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити холл» в Красногорске, возможно, после восстановления передадут под выставочные площади здания. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Там будет, скорее всего, выставочная площадь. Власти региона находятся в контакте с собственником», – сказал глава региона, комментируя РИА Новости планы по восстановлению здания.
Ранее губернатор в беседе с агентством сообщил, что концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» больше не будет.

22 марта в концертном зале в Красногорске был совершён теракт. Нападавшие открыли огонь из автоматов по пришедшим на концерт людям и сотрудникам, а потом подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, пострадали более 550. «Крокус» практически полностью сгорел.

Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство», запрещённое в России и признанное террористической организацией. Возбуждены уголовные дела, задержаны 20 человек. 18 из них, в том числе непосредственные участники нападения, находятся под стражей.

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#теракт
#крокус сити холл
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
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Пришлось извиняться: В Видном пьяные девушки сломали городскую стелу
01 июля 2024, 09:55

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В подмосковном городе Видное две пьяные девушки сломали стелу «Я люблю Видное», об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, две девушки 19 и 20 лет сломали буквы на светящейся городской стеле. Правонарушительниц удалось отследить и задержать при помощи камер видеонаблюдения.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело, однако на допросе девушки попросили прощения за совершённый поступок и заявили, что в момент преступления были пьяны.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении дальнобойщика, который нашёл на свалке гуманитарную помощь для бойцов СВО.

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#видное
#московская область
#вандализм
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Отпуск за взятку: В Томске суд вынес приговор младшему лейтенанту
Суд в Томске оштрафовал младшего лейтенанта за получение взятки
01 июля 2024, 09:40

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор младшему лейтенанту, который позволил военнослужащему на несколько дней уехать из части за деньги, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на 2-ой Восточный окружной военный суд.
По информации СМИ, 21 сентября и 11 октября младший лейтенант Станислав Кокурин, исполняя обязанности командира батальона, получил от подчинённого деньги и разрешил ему незаконно покинуть воинскую часть. Военнослужащий отсутствовал на протяжении нескольких суток.

Суд принял решение оштрафовать Кокурина на 60 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в суд ДНР отправили дело трёх украинских боевиков, которые обстреляли автомобильный мост на автодороге «Славянск-Донецк-Мариуполь». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#томская область
#военные
#взятка
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В Твери задержан студент, планировавший массовый расстрел в своём колледже
01 июля 2024, 09:35

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

В Твери правоохранители задержали 16-летнего студента колледжа. Он планировал устроить в своём учебном заведении массовый расстрел.
Юноша по имени Тимофей учился на первом курсе Тверского технологического колледжа, передаёт телеграм-канал SHOT. Отношения с однокурсниками у него не складывались, его считали слишком замкнутым и немного странным и часто над ним подсмеивались. Однажды после очередного конфликта Тимофей сказал обидчику, что непременно убьёт его. А после в личной переписке отправил соученику целый список тех студентов, которых также намерен «ликвидировать». Список «смертников» попался на глаза родителям, те перепугались и сообщили в полицию.

Тревога оказалась не напрасной. Правоохранители нагрянули домой к Тимофею с обыском и обнаружили, что он уже успел приобрести камуфляжную форму, противогаз и тактический шлем. В поиске браузера на компьютере силовики обнаружили запросы по теме массовых расстрелов, а также статьи о винтовках, патронах и прочему снаряжению.

Студента опросили в присутствии матери, и он сознался, что действительно хотел устроить стрельбу и убить своих однокурсников. Сейчас Тимофей проходит проверку и лечение в психоневрологическом диспансере, после этого ему выберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Терроризм».

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#тревога
#колледж
#студент
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В Приморье без вести пропал мужчина, решивший справить нужду в море
01 июля 2024, 09:06

Фото: iStock/syahrir maulana

В Приморье мужчина решил справить нужду в море и выпал за борт, кадры произошедшего публикует Telegram-канал NEWS.ru.
По информации СМИ, одновременно трагический и нелепый инцидент произошёл в Тернейском районе.
На кадрах видно, как неизвестный мужчина выходит из каюты, приближается к бортикам и начинает справлять нужду прямо в море. К несчастью, он не смог удержаться и свалился за борт.

Отмечается, что после случившегося мужчина пропал без вести, спасатели продолжают его поиски.

Ранее сотрудники ФСБ в Приморье задержали мужчину, который призывал к захвату действующей российской власти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приморский край
#море
#спасатели
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Anadolu: Экипаж севшего в Анталье израильского самолёта отказался от дозаправки
01 июля 2024, 08:40

Фото: istockphoto/Bogdan Khmelnytskyi

Сообщения израильских СМИ о том, что в Турции отказались дополнительно заправлять совершивший экстренную посадку израильский самолёт, не соответствуют действительности. Командир экипажа воздушного судна сам отказался от дозаправки.
Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатический источник. Самолёт израильской авиакомпании El Al, летевший из Варшавы, запросил срочную посадку после того, как одному из пассажиров на борту стало плохо. Воздушному судну было дано разрешение на экстренную посадку в турецкой Анталье. Из гуманитарных соображений должна была состояться дозаправка самолёта топливом, однако командир воздушного судна отказался от неё и решил вылететь из аэропорта.

Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года. С мая того же года Анкара заявила о полном прекращении товарооборота с еврейским государством. Он будет возобновлён только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

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#авиакомпании
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#израиль
#самолет
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