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Первый неформальный обед глав делегаций стран-участниц объединения БРИКС начался на саммите в Казани. Мероприятие проходит в ратуше, где в XIX встречалось дворянство, проводились балы, а также благотворительные вечера.
Перед началом обеда российский лидер Владимир Путин лично поприветствовал делегации всех государств на правах председателя. Во время переговоров с главой ЮАР Сирилом Рамафосой Путин подчеркивал, что вечерние мероприятия будут «церемонией открытия» саммита БРИКС в столице Татарстана.
Саммит БРИКС проходит до 24 октября. Эксперты уже выразили мнение, что коллективный Запад не смог изолировать Россию, и мероприятие является лучшим тому подтверждением.
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Никита Кротов