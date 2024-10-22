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В Киеве обиделись на генсека ООН Гутерриша за его планы посетить саммит БРИКС

22 октября 2024, 15:05
Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

МИД Украины обиделся на генсека ООН Антониу Гутерриша за его планы посетить саммит БРИКС в Казани, который пройдет в период с 22 по 24 октября. Внешнеполитическое ведомство республики выразило недовольство в соцсетях.
«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань», — говорится в публикации украинского МИДа.

В Киеве посчитали «неправильным» выбор генсека международной организации. Также там отметили, что он «не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН».



Первый саммит мира по Украине состоялся в июне этого года в швейцарском Бюргенштоке. Специалисты назвали мероприятие «слетом любителей устриц». Отмечалось, что конференция не имела смысла, поскольку туда не пригласили Россию.

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#новости
Европарламент поддержал выдачу €35 млрд кредита Украине из активов России
22 октября 2024, 15:05

Фото: iStock/sinonimas

Европарламент поддержал выдачу кредита Украине в €35 млрд евро с условием погашения из доходов от замороженных суверенных активов России. Соответствующее решение приняли на пленарной сессии во вторник в Страсбурге большинством голосов, откуда идет прямая трансляция. «За» высказались 518 депутатов из 635 голосовавших, против — 56, воздержался — 61.
Теперь эта инициатива поступит на формальное утверждение в Совет ЕС.
«Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года. Все транши в рамках кредита будут выплачены до конца 2025 года», — говорится в документации Европарламента.
Ранее сообщалось, что страны G7 планируют сохранить заморозку активов России и после того, как конфликт на Украине завершится. Отмечалось, что «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока РФ «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».

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Президент Путин: лидеры БРИКС должны принять в Казани важные решения
22 октября 2024, 14:48

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Лидеры объединения БРИКС должны принять в Казани важные решения, чтобы укрепить и расширить сотрудничество, сказал в рамках встречи с индийским премьером Нарендрой Моди президент России Владимир Путин.
«В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепления многопланового сотрудничества в его рамках», — отметил российский лидер.
Саммит БРИКС состоится в Казани в период с 22 по 24 октября. БРИКС — объединение государств, которое создали в 2006 году РФ, КНР, Бразилия и Индия. В этом году членами стали Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. ЮАР находится в БРИКС с 2011 года.

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#россия
#владимир путин
#казань
#саммит
#новости
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Путин шуткой объяснил отсутствие переводчика на переговорах с премьером Индии
Путин пошутил, что при уровне отношений с Моди тот понимает его без переводчика
22 октября 2024, 14:41

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди забыл про переводчика. Об этом написал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
«У нас такие отношения, что я считал, вы и так все понимаете», — отметил глава российского государства.

Встреча проходит в Казани в рамках саммита БРИКС. Уточняется, что Моди оценил шутку, и оба лидера посмеялись.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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#отношения
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В Германии назвали три крупнейших экономики будущего
Бизнесмен Дотком: Россия станет одной из трех крупнейших экономик в мире
22 октября 2024, 14:30

Фото: iStock/macky_ch

Основатель крупнейшего файлообменника бизнесмен Ким Дотком озвучил рейтинг крупнейших экономик будущего, где Россия войдет в тройку лучших. Об этом он написал в соцсети Х. По его мнению, первое и второе место займут Китай и Индия, на третьем месте будет Россия.
«Тремя крупнейшими экономиками в мире будут Китай, Индия и Россия», — написал он.
За четвертое место, по его словам, в будущем будут бороться Германия и Соединенные Штаты.

Ранее Дотком заявил, что социальная сеть Х, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, умрет, если на президентских выборах в СШАпобедят демократы. На своей странице в этой соцесети он написал, что ей придет конец при победе Харрис.

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Илон Маск высказался об отправке южнокорейских войск на Украину
Маск назвал обострением конфликта отправку южнокорейских войск на Украину
22 октября 2024, 13:31

Илон Маск. Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Американский бизнесмен Илон Маск назвал обострением ситуации новость о возможной отправке южнокорейских войск в зону конфликта на Украине. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х.
«Ситуация, похоже, обостряется», — написал он.
Ранее южнокорейское агентство Newspim сообщило, что власти Южной Кореи рассматривают отправку своих военных специалистов на территорию Украины. Отмечалось, что южнокорейский персонал, в случае отправки, будет состоять из экспертов в области северокорейской разведки и тактики противника. Также солдаты Южной Кореи могли бы принимать участие в допросах или помогать с переводом, если бойцы КНДР попадут в плен.

Чуть позже южнокорейское агентство Yonhap заявило, что представительство КНДР при ООН опровергло информацию об отправке северокорейских военных в зону конфликта на Украине, назвав ее слухами, нацеленными на очернение образа КНДР и подрыв легитимных, дружественных отношений между двумя суверенными государствами.

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#оон
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#бизнесмен
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Сестра Ким Чен Ына сделала заявление об Украине и Южной Корее
Сестра Ким Чен Ына сравнила Украину и Южную Корею с невоспитанными собаками
22 октября 2024, 13:29

Фото: istockphoto/Aleksandra Aleshchenko

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сравнила Сеул и Киев с «невоспитанными собаками, выпестованными США». Девушка считает, что обе страны «одинаковые, как две капли воды». Ее комментарий опубликовало Центральное корейское телеграфное агентство.
«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые, как две капли воды», — прокомментировала Ким Ё Чжон.
Перед этим родственница главы КНДР обвинила главу киевского режима Владимира Зеленского в том, что он приносит Украину в жертву собственным политическим амбициям. Кроме того, она подчеркнула, что помощь Украине от американских властей — грубая ошибка.

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В Кремле раскрыли планы Путина на БРИКС

«Удар по гребаной Москве»: Психиатр объяснил резкие высказывания Трампа, унаследовавшего Альцгеймер от отца
#мир
#украина
#южная корея
#новости
#кндр
#ким чен ын
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«Удар по гребаной Москве»: Психиатр объяснил резкие высказывания Трампа, унаследовавшего Альцгеймер от отца
Психиатр Федорович: задача Трампа — врать и подстраивать под себя аудиторию
22 октября 2024, 12:43

Дональд Трамп (Фото: сайт Белого дома)

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп боится, что мог унаследовать болезнь Альцгеймера от своего отца, который начал испытывать первые симптомы в том возрасте, в котором сейчас находится Трамп, об этом сообщает газета The Washington Post.
Также известно, как американский политик резко и противоречиво высказывается о ситуации между Россией и Украиной, угрожая нанести удар по «гребаной Москве». Возникают вопросы: все ли в порядке с его психическим здоровьем, и не начались ли первые признаки унаследованной от отца болезни?

Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» сообщил, что подобное поведение не может быть симптомом Альцгеймера.

«Мы говорим о политике, а там это нормально: сегодня говорить одно, завтра — другое, послезавтра — третье. Он в политике бизнесмен, его задача — уметь врать, подстраиваться и подстраивать под себя аудиторию. Мы ему не можем давать оценку, не можем говорить, какими процессами он может и не может руководить», — объяснил специалист.

По его словам, с точки зрения психиатрии в этом нет ничего необычного.

«Это политика. Тут в принципе много вопросов. Но сложилось так, как сложилось», — заключил психиатр.

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#война
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Стало известно, что будет с активами России после завершения конфликта на Украине
Nikkei: G7 продолжат заморозку активов России после конца конфликта на Украине
22 октября 2024, 12:40

Фото: iStock/Bet_Noire

Страны G7 планируют сохранить заморозку активов России и после того, как конфликт на Украине завершится. Об этом пишет японская деловая газета Nikkei. Отмечается, что «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока РФ «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».
По данным издания, формулировку о возмещении ущерба Украине намерены добавить в совместное заявление лидеров G7, которое собираются принять до начала ноября. В документе также хотят указать гарантию для Украины, что она получит 50 миллиардов долларов за счет российских замороженных активов.

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#заявление
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#россия
#заморозки
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В Кремле раскрыли планы Путина на БРИКС
Песков сообщил, что Путин уже находится в Казани
22 октября 2024, 12:34

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин уже находится в Казани. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что изменений в графике нет. По словам Пескова, российский лидер проведет в Казани серию двусторонних встреч с участниками саммита, а вечером во вторник, 22 октября, состоится неформальный обед для глав делегаций.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

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#россия
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#владимир путин
#казань
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