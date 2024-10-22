В Киеве обиделись на генсека ООН Гутерриша за его планы посетить саммит БРИКС

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МИД Украины обиделся на генсека ООН Антониу Гутерриша за его планы посетить саммит БРИКС в Казани, который пройдет в период с 22 по 24 октября. Внешнеполитическое ведомство республики выразило недовольство в соцсетях.
«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань», — говорится в публикации украинского МИДа.
В Киеве посчитали «неправильным» выбор генсека международной организации. Также там отметили, что он «не способствует делу мира и подрывает репутацию ООН».
Первый саммит мира по Украине состоялся в июне этого года в швейцарском Бюргенштоке. Специалисты назвали мероприятие «слетом любителей устриц». Отмечалось, что конференция не имела смысла, поскольку туда не пригласили Россию.
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