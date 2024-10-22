В Киеве обиделись на генсека ООН Гутерриша за его планы посетить саммит БРИКС

Страны G7 планируют сохранить заморозку активов России и после того, как конфликт на Украине завершится. Об этом пишет японская деловая газета Nikkei. Отмечается, что «Большая семерка» не станет размораживать активы до тех пор, пока РФ «не заплатит за нанесенный Украине ущерб».