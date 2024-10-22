Президент Путин: лидеры БРИКС должны принять в Казани важные решения

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Лидеры объединения БРИКС должны принять в Казани важные решения, чтобы укрепить и расширить сотрудничество, сказал в рамках встречи с индийским премьером Нарендрой Моди президент России Владимир Путин.
«В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепления многопланового сотрудничества в его рамках», — отметил российский лидер.Саммит БРИКС состоится в Казани в период с 22 по 24 октября. БРИКС — объединение государств, которое создали в 2006 году РФ, КНР, Бразилия и Индия. В этом году членами стали Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. ЮАР находится в БРИКС с 2011 года.
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