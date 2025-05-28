Генсек ООН Гутерреш осудил удары дронов ВСУ по гражданам России
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с ударами украинских дронов по российским гражданам. Об этом рассказал представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в России. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Мы еще раз осуждаем все подобные атаки, где бы они ни происходили», — заявил Дюжаррик.
К тому представитель Гутерреша в очередной раз призвал стороны договориться по поводу введения режима полного прекращения огня на Украине.
Напомним, что ВСУ регулярно напрявляют свои беспилотники по гражданским объектам в России. Удары приходились по многоэтажкам в разных городах страны.