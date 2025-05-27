В Кремле высказались о попытках атаковать Россию

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин дал четкое понимание, что «хулиганить беспилотниками» в РФ нельзя, поскольку на это будет ответ, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Наш президент четко дал понять, что никто не может просто так «беспилотниками хулиганить» у нас в России. Будете хулиганить — будете получать», — прокомментировал он.Перед этим пророссийский подпольщик Сергей Лебедев сообщал прессе, что бойцы ВС РФ ударили по группировке украинских операторов БПЛА у аэропорта под Харьковом. Лебедев отмечал, что противник лишился ангара со множеством различных дронов.
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