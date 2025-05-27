В Кремле высказались о попытках атаковать Россию

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Президент России Владимир Путин дал четкое понимание, что «хулиганить беспилотниками» в РФ нельзя, поскольку на это будет ответ, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.