Дональд Трамп (Фото: kremlin)
Президент США Дональд Трамп расширил программу «добровольной» депортации нелегальных мигрантов, поставив украинцев наравне с выходцами из Ближнего Востока. Об этом сообщает «Взгляд».
По данным интернет-издания, участникам программы предлагают $1000 и оплату билета на родину, что гораздо дешевле, чем официальный арест, задержание и высылка (на одного человека выходит более 17 тысяч долларов).
В публикации отмечается, что при Байдене украинцы имели временный статус защиты, позволяющий им находиться в Соединенных Штатах. Однако уже летом Трамп может отозвать это разрешение.
Перед этим сообщалось, что выход американского лидера из будущих переговоров по украинскому конфликту приведет к капитуляции Киева.
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В публикации отмечается, что при Байдене украинцы имели временный статус защиты, позволяющий им находиться в Соединенных Штатах. Однако уже летом Трамп может отозвать это разрешение.
Перед этим сообщалось, что выход американского лидера из будущих переговоров по украинскому конфликту приведет к капитуляции Киева.
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Лидия Пономарева