Генсек ООН Гутерреш: удары США по Ирану приведут к катастрофическим последствиям
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что удары США по ядерным объектам в Иране приведут к катастрофическим последствиям и являются прямой угрозой миру и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
«Этот конфликт может быстро выйти из–под контроля, что приведет к "катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и мира"», — передает агентство.
Гутерреш признался, что встревожен сложившейся ситуацией и назвал случившуюся эскалацию в регионе прямой угрозой безопасности и миру. Глава ООН призвал других участников организации к выполнению обязательств и отметил, что единственной надеждой для урегулирования конфликта является дипломатия.