Генсек ООН Гутерреш: удары США по Ирану приведут к катастрофическим последствиям

22 июня 2025, 05:21

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что удары США по ядерным объектам в Иране приведут к катастрофическим последствиям и являются прямой угрозой миру и безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.







«Этот конфликт может быстро выйти из–под контроля, что приведет к "катастрофическим последствиям для гражданского населения, региона и мира"», — передает агентство.