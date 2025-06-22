Трамп: если Тегеран не остановится, США нанесут новые удары по Ирану
Американский президент Дональд Трамп заявил, что если Тегеран не остановиться, то США нанесут новые удары по целям на территории Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Они должны немедленно остановиться. Иначе по ним снова ударят», — передает агентство слова Трампа.
На фоне ударов США по Ирану полиция в Нью-Йорке усилила меры безопасности на религиозных, культурных и дипломатических объектах по всему городу. Действия правоохранителей координируются с федеральными партнерами.