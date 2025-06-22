Трамп: если Тегеран не остановится, США нанесут новые удары по Ирану

22 июня 2025, 05:04

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если Тегеран не остановиться, то США нанесут новые удары по целям на территории Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.







«Они должны немедленно остановиться. Иначе по ним снова ударят», — передает агентство слова Трампа.