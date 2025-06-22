В Нью-Йорке полиция усилила меры безопасности после ударов США по Ирану

22 июня 2025, 04:47

Фото: iStock/Chalabala

Полиция в Нью-Йорке заявила, что усиливает меры безопасности после ударов американских войск по ядерным объектам в Иране. Об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети X.







«Мы отслеживаем ситуацию, разворачивающуюся в Иране. В качестве меры предосторожности мы направляем дополнительные ресурсы на религиозные, культурные и дипломатические объекты по всему Нью-Йорку и координируем действия с нашими федеральными партнерами», — пишут правоохранители.