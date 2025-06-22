Трамп призвал Иран к миру после атаки ВВС США на ядерные объекты страны

22 июня 2025, 03:12

Фото: iStock/Racide

Американский президент Дональд Трамп призвал Иран к миру после успешной атаки ВВС США по ядерным объектам страны. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Truth Social.







«Сейчас время для мира! Спасибо за внимание к этому вопросу», — пишет Трамп.