Трамп призвал Иран к миру после атаки ВВС США на ядерные объекты страны
Американский президент Дональд Трамп призвал Иран к миру после успешной атаки ВВС США по ядерным объектам страны. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Сейчас время для мира! Спасибо за внимание к этому вопросу», — пишет Трамп.
Ранее сообщалось, что американский лидер заявил об успешной атаке ВВС США по ядерным объектам Фордо, Натанз и Исфахан. При этом на первый был сброшен полный боезапас бомб.
Еще сегодня ночью Трамп должен был встретиться с командой по нацбезопасности. Диалог президента с ведомством проходит регулярно после обострения ситуации на Ближнем Востоке.