Трамп призвал Иран к миру после атаки ВВС США на ядерные объекты страны

Фото: iStock/Racide

Американский президент Дональд Трамп призвал Иран к миру после успешной атаки ВВС США по ядерным объектам страны. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Truth Social.



«Сейчас время для мира! Спасибо за внимание к этому вопросу», — пишет Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер заявил об успешной атаке ВВС США по ядерным объектам Фордо, Натанз и Исфахан. При этом на первый был сброшен полный боезапас бомб.

Еще сегодня ночью Трамп должен был встретиться с командой по нацбезопасности. Диалог президента с ведомством проходит регулярно после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Иван Мусатов

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