Генсек ООН призвал участников конфликта на Ближнем Востоке «прекратить страдания»

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
В преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
«Пора освободить заложников. Пора сложить оружие. Пора положить конец страданиям, охватившим регион. Настало время мира, международного права и справедливости. Организация Объединенных Наций всецело привержена достижению этих целей», – заявил Гутерриш.
Он подчеркнул, что ХАМАС должен разрешить представителям Красного Креста посетить заложников. Генеральный секретарь также заявил, что все стороны конфликта должны стремиться к мирным решениям.
1 октября Иран запустил около 500 баллистических ракет в сторону Израиля. Это было сделано в ответ на уничтожение лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командиров КСИР в Ливане.
Читайте также:
Генсек ООН Гутерриш посетит саммит БРИКС в Казани
В Госдуме предложили создать внутреннюю биржу в рамках БРИКС
В Турции раскрыли, кто может осложнить вступление страны в БРИКС
Александр Климов