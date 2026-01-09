Генсек ООН призвал уважать международное право после слов Трампа
В ООН ответили Трампу на заявления о «ненужности» международных норм
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к странам-участницам Организации с призывом уважать международное право, которое они сами установили.
Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, комментируя недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что международные нормы ему «не нужны».
«Реакция Гутерреша заключается в том, чтобы ещё раз подчеркнуть всем государствам-членам необходимость соблюдать международное право, созданное ими самими», — отметил Дюжаррик.8 января Трамп заявил журналистам, что ограничения своих полномочий он руководствуется исключительно личной моралью, а не международными законами. По его словам, ему не нужно учитывать внешние нормы, поскольку он «не стремится причинять вред людям».
При этом американский лидер подчеркнул, что использует свою репутацию непредсказуемого политика и готовность к быстрому применению военной силы как инструмент давления на другие государства.