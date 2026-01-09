Генсек ООН призвал уважать международное право после слов Трампа

09 января 2026, 23:13

В ООН ответили Трампу на заявления о «ненужности» международных норм

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к странам-участницам Организации с призывом уважать международное право, которое они сами установили.





Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, комментируя недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что международные нормы ему «не нужны».





«Реакция Гутерреша заключается в том, чтобы ещё раз подчеркнуть всем государствам-членам необходимость соблюдать международное право, созданное ими самими», — отметил Дюжаррик.