Генсек ООН призвал уважать международное право после слов Трампа

В ООН ответили Трампу на заявления о «ненужности» международных норм
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к странам-участницам Организации с призывом уважать международное право, которое они сами установили.



Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, комментируя недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что международные нормы ему «не нужны».

«Реакция Гутерреша заключается в том, чтобы ещё раз подчеркнуть всем государствам-членам необходимость соблюдать международное право, созданное ими самими», — отметил Дюжаррик.
8 января Трамп заявил журналистам, что ограничения своих полномочий он руководствуется исключительно личной моралью, а не международными законами. По его словам, ему не нужно учитывать внешние нормы, поскольку он «не стремится причинять вред людям».

При этом американский лидер подчеркнул, что использует свою репутацию непредсказуемого политика и готовность к быстрому применению военной силы как инструмент давления на другие государства.
