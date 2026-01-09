Наследный принц Ирана призвал Трампа помочь протестующим в стране
Реза Пехлеви обратился к Трампу из-за массовых протестов в Иране
Наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом вмешаться в ситуацию в стране, где продолжаются масштабные акции протеста.
В своём сообщении в социальной сети X он отметил, что протестующие сталкиваются с серьёзными трудностями.
«Пожалуйста, будьте готовы вмешаться, чтобы помочь народу Ирана. Прошлой ночью миллионы храбрых иранцев вышли на улицы, противостоя боевым патронам. Сегодня они сталкиваются не только с оружием, но и с полным отключением связи — нет интернета и стационарной телефонной связи», — подчеркнул Пехлеви.По его словам, верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи угрожает протестующим подавлением, а ограничение связи используется для ограничения свобод «молодых героев», участвующих в акциях. Наследный принц призвал международное сообщество обратить внимание на происходящее и поддержать иранский народ.