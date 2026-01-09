Наследный принц Ирана призвал Трампа помочь протестующим в стране

09 января 2026, 22:22

Реза Пехлеви обратился к Трампу из-за массовых протестов в Иране

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом вмешаться в ситуацию в стране, где продолжаются масштабные акции протеста.





В своём сообщении в социальной сети X он отметил, что протестующие сталкиваются с серьёзными трудностями.





«Пожалуйста, будьте готовы вмешаться, чтобы помочь народу Ирана. Прошлой ночью миллионы храбрых иранцев вышли на улицы, противостоя боевым патронам. Сегодня они сталкиваются не только с оружием, но и с полным отключением связи — нет интернета и стационарной телефонной связи», — подчеркнул Пехлеви.