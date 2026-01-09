Президент США Трамп встретится с Густаво Петро: тема — наркотрафик
Трамп анонсировал встречу с президентом Колумбии в начале февраля
Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящей встрече с президентом Колумбии Густаво Петро, которая состоится на первой неделе февраля в Белом доме. Анонс был опубликован им в аккаунте Truth Social.
Трамп выразил уверенность, что встреча будет успешной для обеих стран, но особо подчеркнул необходимость остановить ввоз кокаина и других наркотиков в США.
«Я уверен, что отношения между Соединёнными Штатами и Колумбией сложатся очень хорошо, однако наркотики должны быть полностью остановлены и не допускаться к ввозу», — отметил президент.Таким образом, одним из ключевых вопросов переговоров станет борьба с наркотрафиком, наряду с укреплением двусторонних связей.