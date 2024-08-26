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Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа столкновний между Израилем и «Хезболлой»

Гутерриш призвал Израиль и «Хезболлу» к снижению напряженности конфликта
26 августа 2024, 01:18
Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что глава всемирной организации выразил ростом числа столкновений между Израилем и ливанской «Хезболлой» и призвал стороны конфликта к деэскалации, информирует ТАСС.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен значительным ростом числа перестрелок через "Голубую линию". Эти действия подвергают риску как ливанское, так и израильское население, а также угрожают региональной безопасности и стабильности», – заявил Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш выразил надежду на деэскалацию конфликта между двумя сторонами.



Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что его организация готова использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля.

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#оон
#израиль
#конфликт
Суд продлил срок содержания Дурова под стражей
AFP: суд продлил Дурову срок содержания под стражей
26 августа 2024, 01:01

Фото: istock/OlFedv

Суд Франции продлил срок содержания под стражей основателя Telegram Павла Дурова, который был задержан в парижском аэропорту. Об этом информирует AFP в социальной сети X.
В публикации уточняется, что решение приняли «судебные власти во Франции».

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа. Французские судебные власти заявили, что Дуров является соучастником незаконных действий, производимых при помощи Telegram. В настоящее время Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#telegram
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«Россия»: на Западе признали, кто может вернуть экипаж Starliner кроме Маска
Маск: кроме SpaceX вернуть экипаж Starliner с МКС могла бы только Россия
26 августа 2024, 00:57

Фото: istock/3DSculptor

Если бы не компания SpaceX, то вернуть экипаж CST-100 Starliner с МКС обратно на Землю могла бы только Россия. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х. По его мнению, лишь Роскосмос смог бы доставить астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс домой, если бы не было его компании.
«Единственный другой вариант — Россия», — ответил он в комментариях под постом с вопросом, какие еще есть способы вернуть экипаж.
Ранее сообщалось, что оба астронавта смогут вернуться на Землю лишь в феврале 2025 года на корабле Crew-9, хотя до этого сроки назначали на 26 июня, а еще раньше — 18 июня. В изначальных планах время пребывания экипажа на орбите составляло лишь восемь дней.

Корабль Starliner разработки NASA и Boeing хотели сертифицировать для регулярных полетов экипажей к МКС.

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#разработки
#роскосмос
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В Государственной Думе высказались о задержании Дурова во Франции
Депутат Государственной Думы Гусев: США руками Франции взяли Дурова в заложники
26 августа 2024, 00:43

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Первый заместитель председателя думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев считает, что США приказали Франции задержать основателя Telegram Павла Дурова, сообщает РИА Новости. По его мнению, Вашингтон хочет получить «информационный контроль» над мессенджером.
«Американцы руками французов взяли в заложники Дурова для того, чтобы взять под контроль Telegram не с точки зрения бизнеса, а с информационной точки зрения. Иметь возможность контролировать и управлять тем содержанием, тем контентом, который есть в Telegram», – подчеркнул парламентарий.

Назвав арест Дурова прецедентом, депутат предположил, что завтра США начнут «без причин арестовывать кого захотят», и добавил, что Россия должна встать на защиту Дурова.

Ранее администрация мессенджера Telegram выступила с заявлением по поводу задержания Дурова, выразив надежду на скорейшее разрешение ситуации.

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Стало известно о последствиях задержания Дурова для отношений России и Франции
WSJ: задержание Дурова обострило напряженность в отношениях Москвы и Парижа
26 августа 2024, 00:20

Фото: соцсети Павла Дурова

Задержание основателя Telegram Павла Дурова усилило напряженность в отношениях между Россией и Францией, сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).
Французский чиновник, беседовавший с изданием на условиях анонимности, заявил, что предприниматель является ценным активом для западных спецслужб. По его словам, спецслужбы заинтересованы в аресте Дурова, поскольку он может взламывать программы для обмена зашифрованными сообщениями.

Автор публикации отметил, что причиной ареста бизнесмена стали жалобы президента Франции Эммануэля Макрона, который считает, что его страна является мишенью для российских операций. Он уверен, что этот инцидент негативно скажется на отношениях между Москвой и Парижем.

24 августа стало известно, что Дуров задержан в парижском аэропорту Ле Бурже. Французские судебные власти заявили, что российский предприниматель и программист был причастен к незаконной деятельности.

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Адам Кадыров удостоился высшей награды Чечни
Начальник отдела безопасности главы Чечни Адам Кадыров получил высший орден
25 августа 2024, 23:34

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров удостоился высшей наградой республики – ордена Кадырова. Об этом в своем Telegram-канале написал министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР – ордена Кадырова!» – подчеркнул Дудаев.

Министр добавил, что Адам – патриот своей страны, который «достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем».

Ранее Адам Кадыров был назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, входящего в состав Министерства обороны России. Несколько недель назад он занял пост начальника службы безопасности главы республики.

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На Украине призвали к жесткому регулированию Telegram после ареста Дурова
Депутат Рады Юрчишин: Украине следует ввести жесткое регулирование Telegram
25 августа 2024, 23:21

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, комментируя арест основателя Telegram Павла Дурова, призвал к жесткому регулированию мессенджера. Его слова цитирует издание «Страна.ua».
«Во всем мире внедряют более жесткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Ибо именно мы на передовой», – отметил парламентарий.

Он добавил, что срок принятия этого решения наступило еще в 2022 году.

В марте Юрчишин пожаловался, что руководство Telegram отказывается блокировать российские каналы. Это привело к проблемам с ограничением деятельности мессенджера в стране. Тогда депутат выразил мнение, что запрет мессенджеров в Украине не нарушит свободу слова.

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Папа Римский призвал к решению конфликтов путем мирных переговоров
25 августа 2024, 23:07

Фото: iStock/AlexandreFagundes

Папа Римский Франциск выступает за урегулирование конфликтов путем мирных переговоров и призывает к этому все государства, заявил апостольский нунций Анте Йозич, сообщает телеканал «Беларусь 1».
По его словам, все стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.

«Ватикан приложит все усилия, чтобы найти мирное решение, которое всегда тяжело. Только мирные решения, разговор могут дать результат», — отметил Йозич.

Он добавил, что Ватикан выступает против санкций, поскольку они затрагивают всех и не решают актуальные вопросы.

Ранее государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского недостаточна для разрешения конфликта.

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#ватикан
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#владимир зеленский
#переговоры
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«Хезболла» откладывала удар по Израилю, чтобы дать шанс переговорам по Газе
25 августа 2024, 20:17

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Движение «Хезболла» отложило удар по Израилю, который планировался в ответ на убийство их командира Фуада Шукра, чтобы дать шанс переговорам о перемирии в секторе Газа. Об этом сообщил генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла в эфире телеканала «Аль-Манар».
«Ответ «Хезболлы» на убийство Фуада Шукра откладывался с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в Секторе Газа», — заявил он.
Второй причиной, по его словам, была максимальная мобилизация Израиля и США, однако в то же время ожидание ответа было «элементом наказания для врага».

Ранее «Хезболла» сообщала об окончании первого этапа ответного удара по Израилю. В ходе атаки были успешно поражены 11 военных целей на территории еврейского государства. Пояснялось, что удары были нанесены по казармам и опорным пунктам, чтобы впоследствии обеспечить пролёт беспилотных летательных аппаратов к основным целям в глубине израильской территории.

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#убийство
#мобилизация
#ливан
#израиль
#атака
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Во Львове чиновница не встала во время гимна Украины и показала средний палец
25 августа 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

В украинском Львове, пожалуй самом «западенском» городе страны, разгорелся скандал из-за местной чиновницы. Женщина не встала во время исполнения национального гимна и показала средний палец исполнителям, которые снимали её на телефон.
Ролик моментально разлетелся по местным пабликам и социальным сетям, передаёт URA.RU. Женщина не желала вставать, чтобы почтить исполняемый гимн Украины. В ответ на замечание более патриотично настроенных сограждан она продемонстрировала неприличный жест, подняв вверх средний палец.

Героиню видеозаписи задержали полицейские. Выяснилось, что она работает во Львовской областной военной администрации. По данным украинских СМИ, вскоре после инцидента её уволили. Пока неизвестно, будут ли для непатриотичной украинки более серьёзные последствия в виде уголовного преследования.

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#полицейские
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