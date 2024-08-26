Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа столкновний между Израилем и «Хезболлой»

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик заявил, что глава всемирной организации выразил ростом числа столкновений между Израилем и ливанской «Хезболлой» и призвал стороны конфликта к деэскалации, информирует ТАСС.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен значительным ростом числа перестрелок через "Голубую линию". Эти действия подвергают риску как ливанское, так и израильское население, а также угрожают региональной безопасности и стабильности», – заявил Дюжаррик.
По его словам, Гутерриш выразил надежду на деэскалацию конфликта между двумя сторонами.
Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что его организация готова использовать баллистические и высокоточные ракеты против Израиля.
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Александр Климов