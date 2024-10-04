Генсека «Хезболлы» Насруллу временно захоронили в тайном месте

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Погибшего генсека ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насруллу временно захоронили в тайном месте. Об этом сообщает агентство France Presse.
Близкий к движению источник сообщил агентству, что нынешние обстоятельства и нестабильная обстановка пока не позволяют провести публичные похороны.
Также отмечается, что временное захоронение было произведено секретно, поскольку были опасения, что крупная похоронная церемония с большим количеством пришедших проститься с Насруллой могла стать объектом атаки израильских войск.
Напомним, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце сентября нанесла удар по столице Ливана Бейруту. В результате этой атаки от полученных ранений скончался генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла.
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Также отмечается, что временное захоронение было произведено секретно, поскольку были опасения, что крупная похоронная церемония с большим количеством пришедших проститься с Насруллой могла стать объектом атаки израильских войск.
Напомним, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце сентября нанесла удар по столице Ливана Бейруту. В результате этой атаки от полученных ранений скончался генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла.
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Анастасия Чинкова