ВВС Израиля ударили по бункеру с возможным преемником Насруллы

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Военная авиация Израиля нанесла удар бомбами по объекту в пригороде ливанского Бейрута, где мог находиться возможный преемник ликвидированного лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы. Об этом сообщает портал Ynet.
Отмечается, что в ночь на пятницу самолёты ВВС Израиля сбросили несколько бомб общим весом 73 тонны на бункер, который был определён как главный штаб разведки «Хезболлы». Предполагается, что Хашем Сафи ад-Дин, который должен был стать преемником Насруллы, мог находиться в этот момент там вместе с другими высокопоставленными членами движения.
В настоящее время неизвестны результаты совершённой атаки.
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Анастасия Чинкова