«Хезболла» подтвердила гибель генсека движения Насруллы

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Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла погиб при израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Согласно информации заявления, Насрулла руководил движением на протяжении практически 30 лет. Ранее в Бейруте прогремела серия примерно из 10 взрывов.
Напомним, 27 сентября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари официально заявил, что израильские войска провели масштабную атаку на главный военный штаб «Хезболлы» в Бейруте — целью атаки были лидеры движения. В настоящее время обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в Газе с прошлого года.
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Екатерина Коршунова