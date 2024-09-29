Появились новые сведения об обстоятельствах смерти лидера «Хезболлы»

Министр юстиции Норвегии Эмили Мель заявила, что правительство страны задумалось о строительстве забора на границе с Россией. Слова чиновницы приводит издание NRK. К такой идее норвежские власти пришли после того, как с аналогичной инициативой выступила Финляндия.