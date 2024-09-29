Появились новые сведения об обстоятельствах смерти лидера «Хезболлы»

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Генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла мог погибнуть от взрывной волны при авиаударе ВВС Израиля. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в сфере медицины и органах безопасности.
По их данным, на теле Насруллы не было обнаружено прямых ранений, что указывает на наступление смерти от тупой травмы, полученной, предположительно, от взрывной волны.
Израильские войска вторую неделю наносят массированные авиаудары по разным регионам Ливана. В результате одного из таких ударов по столице страны Бейруту был убит Насрулла. Сначала об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), после чего информацию подтвердили в «Хезболле».
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Анастасия Чинкова