Радио1
Главная / Новости / Политика/ Генштаб Ирана заявил о завершении военной операции против Израиля

Генштаб Ирана заявил о завершении военной операции против Израиля

14 апреля 2024, 10:40
Фото: iStock/ivanmollov

Фото: iStock/ivanmollov

Глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери заявил, что операция «Правдивое обещание» против Израиля выполнена, сообщает Press TV.
Бакери отметил, что несмотря на завершение операции, вооруженные силы страны будут находиться в состоянии боевой готовности и будут задействованы в случае необходимости.

Прежде о результатах операции Ирана против Израиля высказался командующий Корпусом стражей исламской революции. Он назвал операцию успешной и отметил, что она прошла удачнее, чем ожидалось.



В эфире Press TV Бакери также заявил, что военные базы США станут военной целью Ирана, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля.

Читайте также:

Иран предупредил о последствиях ответа Израиля на атаку

Иран объяснил атаку на Израиль самообороной

«Иордания станет следующей»: Иран заявил о своих намерениях
#сша
#израиль
#военные
#операции
#иран
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: Москва намерена перенести дискуссии по Закавказью из Швейцарии
14 апреля 2024, 11:18

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Москва намерена поднять вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Женевские дискуссии по Закавказью — это международный форум, который призван обеспечить предсказуемость развития ситуации в регионе, а также способствовать поддержанию прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. В них принимают участие представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России и США при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ.

После 60-го раунда дискуссий, прошедшего 5 апреля, спикер МИД отметила, что Швейцария неуклонно теряет доверие в качестве посредника в международных делах. По словам Захаровой, в связи с этим российская сторона вынуждена перенести в практическую плоскость вопрос о переносе дискуссий по Закавказью в другую страну, власти которой действительно будут воздерживаться от любых действий, наносящих ущерб интересам кого-либо из участников этого переговорного формата. По словам представителя российского МИД, на эту роль претендуют несколько государств, уже давших согласие предоставить свою территорию для регулярных заседаний.

Читайте также:

«Классические фейк ньюс»: Захарова ответила на слова Японии о ядерной угрозе со стороны РФ

«Папе Римскому общаться с террористами?»: Захарова — о признании РПЦ террористической

Захарова: США покрывают террористов, чтобы отвести подозрения от себя
#сша
#форум
#мид
#ущерб
#оон
#швейцария
#мария захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иран назвал условие для ударов по военным базам США
IRNA: Иран заявил, что военные объекты США станут целью в случае помощи Израилю
14 апреля 2024, 11:04

Фото: istockphoto/bbsferrari

Военные базы США станут законной целью иранской армии в том случае, если Вашингтон поможет Израилю в нанесении ответного удара. Такое предупреждение озвучил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, приводит его слова агентство IRNA.
Офицер заявил, что Иран передал свое предупреждение США через посольство Швейцарии.

«Мы передали Америке сообщение через посольство Швейцарии о том, что американские базы станут военной целью, если они будут использоваться в ходе будущих агрессивных действий сионистского режима», — заявил Багери.
Ранее сообщалось, что генштаб Ирана заявил о завершении военной операции против Израиля, назвав ее результаты успешными. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Иордания станет следующей»: Иран заявил о своих намерениях

«Иран ждут последствия»: ЦАХАЛ пригрозил Тегерану после атаки на Израиль

США попросили Иран не обстреливать американские объекты
#сша
#предупреждение
#конфликт
#операции
#иран
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Израиле назвали количество выпущенных Ираном беспилотников и ракет
NYT: Иран выпустил по целям в Израиле свыше 300 беспилотников и ракет
14 апреля 2024, 10:09

Фото: istockphoto/magann

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - земля». Об этом сообщили израильские чиновники и военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Большая часть пусков производилась с территории Ирана, однако некоторое количество ракет и дронов запускались из Ирака и Йемена, сообщает The New York Times. По словам официального представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари, основное количество ракет и дронов было перехвачено и уничтожено системами противоракетной обороны за пределами страны.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, являющийся элитным подразделением Вооружённых сил Исламской Республики, заявил, что удары по территории Израиля наносятся в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в сирийском Дамаске в начале апреля.

Читайте также:

Иран объяснил атаку на Израиль самообороной

Байден: С помощью США Израиль сбил почти все иранские ракеты

Постпредство Ирана в ООН: Ответ Израилю можно считать завершённым
#страны
#иран
#израиль
#ракета
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД России сообщили о потере доверия к Швейцарии
Захарова: Россия предупреждала, что Берн теряет доверие как посредник
14 апреля 2024, 09:46

Фото: сайт МИД РФ

Россия предупредила Швейцарию о том, что страна теряет доверие как международный посредник из-за деструктивной политики Берна. Об этом изданию РИА Новости сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, первое предупреждение было направлено в Берн более года назад. Тогда российская сторона отметила, что продолжение деструктивной политики Швейцарии в отношении РФ чревато утратой доверия к стране.

Дипломат напомнила, что Швейцария охотно присоединилась ко всем пакетам антироссийских санкций, утвержденных ЕС.

Захарова обратила внимание также на тот факт, что власти страны обсуждают разработку механизмов по конфискации российских активов и созыв конференции по Украине, которая по мнению российского МИДа, оторвана от реальности.

Читайте также:

МИД РФ: Лавров решительно осудил удар Израиля по иранскому посольству в Сирии

МИД РФ: группа россиян из 11 человек доставлена из Газы в Россию

В МИД РФ резко высказались о переговорах с США по стратегическим вооружениям
#предупреждение
#мид
#страны
#мид рф
#дипломат
#ес
#швейцария
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали об утонувших украинцах, пытающихся сбежать от призыва в Румынию вплавь
NYT: многие из тысяч украинцев погибают, сбегая от призыва в Румынию вплавь
14 апреля 2024, 09:18

Фото: iStock/Nastco

Украинцы, подпадающие под мобилизацию, пытаются сбежать из страны вплавь, рискуя собственной жизнью. Об этом пишет американское издание The New York Times.
Мужчины призывного возраста пытаются вплавь преодолеть границу с Румынией через реку Тиса. По данным издания, с начала спецоперации на территории Украины, более шести тысяч мужчин переправилось через реку в Румынию, более 20 погибли.

Авторы статьи добавили, что число утонувших может быть в разы больше.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной.

Читайте также:

«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация

Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ

«Сколько должно умереть»: Илона Маска возмутила тотальная мобилизация на Украине
#мужчины
#мобилизация
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал водой из Днепра
Константинов: Северо-Крымский канал можно вновь заполнить водой из Днепра
14 апреля 2024, 08:43

Фото: iStock/gutaper

Северо-Крымский канал может быть заполнен водой из Днепра. Такое предложение озвучил глава крымского парламента Владимир Константинов, приводит его слова РИА Новости.
«Полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО», — заявил Константинов.

Он пояснил, что вода из Днепра может поступить в канал через систему насосов или естественным стоком.

Константинов также заверил, что подача воды непременно возобновится, и после того, как канал будет запущен, на острове вновь могут начаться работы по выращиванию риса. Прежде о том, что подача воды по Северо-Крымскому каналу возобновится после окончания СВО, также говорил глава Крыма Сергей Аксенов.

Читайте также:

На Украине раскрыли детали плана наступления на Крым

Песков: Россия не может иметь на своих границах страны с планами отобрать Крым

Макрон уверен, что Крым должен быть частью Украины
#вода
#россия
#страны
#крым
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Постпредство Ирана в ООН: Ответ Израилю можно считать завершённым
14 апреля 2024, 07:52

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Атака Тегерана на объекты на территории Израиля явилась ответом на израильскую агрессию против дипломатических объектов Ирана в Дамаске. В настоящее время операцию можно считать завершённой.
Об этом заявили в постоянном представительстве Исламской Республики Иран при Организации Объединённых Наций. В комментарии постпредства указано, что военные действия со стороны Ирана производились на основании статьи 51 Устава ООН, касающейся самообороны и были ответом на «агрессию сионистского режима». В ночь на 14 апреля по территории Израиля было выпущено 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - воздух».

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил запуск большого количества ракет с территории Ирана. Он призвал население Израиля сохранять спокойствие и неукоснительно следовать инструкциям командования тыла.

Читайте также:

Байден заявил о стремлении защищать Израиль от Ирана

Байден: С помощью США Израиль сбил почти все иранские ракеты

В израильском Иерусалиме прогремела серия взрывов
#земля
#израиль
#военные
#воздух
#население
#оон
#иран
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В израильском Иерусалиме прогремела серия взрывов
14 апреля 2024, 07:51

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В израильском городе Иерусалим прогремела серия взрывов. В городе объявлена воздушная тревога, слышны звуки сирен.
Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на своих журналистов. В небе над городом работают системы противовоздушной обороны. Официальной информации от властей по поводу пострадавших либо разрушений в результате взрывов пока не поступало.

Накануне вечером в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что в ответ на «преступления» Израиля иранские военно-космические силы запустили ракеты и беспилотники по целям на «оккупированных» территориях. Всего Иран выпустил по территории Израиля 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - воздух».

Читайте также:

CNN: Волна ракетных ударов по Израилю пошла на спад

Байден: С помощью США Израиль сбил почти все иранские ракеты

Байден заявил о стремлении защищать Израиль от Ирана
#земля
#воздух
#иран
#ракеты
#израиль
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
CNN: Волна ракетных ударов по Израилю пошла на спад
14 апреля 2024, 07:38

Фото: istockphoto/estt

Активность ракетных ударов со стороны Ирана по территории Израиля стала снижаться. В общей сложности атака с разной степенью интенсивности продолжалась около пяти часов.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. Ранее сообщалось, что Иран выпустил в сторону Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля - воздух». По словам источников, американские вооружённые силы на Ближнем Востоке оказывали ЦАХАЛ поддержку, перехватив несколько беспилотников. Президент США Джозеф Байден также заявил, что Израиль смог отразить иранскую атаку с помощью «мастерства американских военных».

В Пентагоне заявили о безусловной поддержке Израиля и заботе о безопасности еврейского государства. В свою очередь, миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом между Тегераном и Тель-Авивом и призвала Вашингтон «держаться подальше» от происходящего.

Читайте также:

«Иран ждут последствия»: ЦАХАЛ пригрозил Тегерану после атаки на Израиль

Байден: С помощью США Израиль сбил почти все иранские ракеты

Байден заявил о стремлении защищать Израиль от Ирана
#сша
#земля
#израиль
#президент
#воздух
#оон
#джозеф байден
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф