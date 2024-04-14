Генштаб Ирана заявил о завершении военной операции против Израиля

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Глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери заявил, что операция «Правдивое обещание» против Израиля выполнена, сообщает Press TV.
Бакери отметил, что несмотря на завершение операции, вооруженные силы страны будут находиться в состоянии боевой готовности и будут задействованы в случае необходимости.
Прежде о результатах операции Ирана против Израиля высказался командующий Корпусом стражей исламской революции. Он назвал операцию успешной и отметил, что она прошла удачнее, чем ожидалось.
В эфире Press TV Бакери также заявил, что военные базы США станут военной целью Ирана, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля.
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Прежде о результатах операции Ирана против Израиля высказался командующий Корпусом стражей исламской революции. Он назвал операцию успешной и отметил, что она прошла удачнее, чем ожидалось.
В эфире Press TV Бакери также заявил, что военные базы США станут военной целью Ирана, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля.
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Анастасия Хохлова