Генштаб Израиля сообщил об уничтожении 80% иранской ПВО
Израиль уничтожил 80% всех систем противовоздушной обороны Ирана. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба вооруженных сил страны генерал-лейтенант Эяль Замир.
По его словам, с самого первого дня боевых действия авиация ЦАХАЛ регулярно наносит удары по системам ПВО и пусковым установкам для баллистических ракет. Результаты генерал озвучил на брифинге перед журналистами.
«Мы нейтрализовали и уничтожили 80% иранских ПВО и более 60% пусковых установок для баллистических ракет», — цитирует Замира газета Times of Israel.Он добавил, что израильские военные провели 2,5 тысячи атак и сбросили свыше шести тысяч боеприпасов по целям в Иране всего за несколько дней операции. При этом к настоящему моменту о жертвах и потерях техники у ЦАХАЛ не сообщалось.