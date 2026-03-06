Генштаб Израиля сообщил об уничтожении 80% иранской ПВО

06 марта 2026, 01:31

Фото: iStock/Alexey Protasov

Израиль уничтожил 80% всех систем противовоздушной обороны Ирана. С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба вооруженных сил страны генерал-лейтенант Эяль Замир.





По его словам, с самого первого дня боевых действия авиация ЦАХАЛ регулярно наносит удары по системам ПВО и пусковым установкам для баллистических ракет. Результаты генерал озвучил на брифинге перед журналистами.



«Мы нейтрализовали и уничтожили 80% иранских ПВО и более 60% пусковых установок для баллистических ракет», — цитирует Замира газета Times of Israel.