Al Jazeera: самолет ВВС США рухнул на ирано-иракской границе
Американский военный самолет F-15 потерпел крушение в провинции Басра на ирано-иракской границе. Об этом сообщает Al Jazeera.
Пилот успел катапультироваться недалеко от международного аэропорта. Кадры происшествия, снятые местными жителями, быстро разлетелись по соцсетям. Кроме того, на видео попал момент перехвата истребителя.
«Наши сотрудники отправились на поиски американского пилота, упавшего в провинции Басра, он пока не найден», — сообщил источник издания в иракской полиции.Корпус стражей исламской революции пока никак не комментировала ситуацию. Поиски пилота продолжаются.
Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали прокомментировал инцидент с упавшими в Азербайджане беспилотником. По его словам, произошла трагическая случайность.