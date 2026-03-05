Захарова: Россия призывает к полному прекращению огня на Ближнем Востоке

05 марта 2026, 23:32

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Москва призывает к полной остановке огня на Ближнем Востоке и к дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.





Она подчеркнула, что Россия исходит из того, что необходимо полное прекращение огня со всех сторон. По ее словам, необходимо начать фундаментальную политико-дипломатическую работу с опорой на международное право.





«Смены режимов противоречат как международному праву, так и внутреннему законодательству тех, кто проявляет агрессию, и просто здравому смыслу», — приводит RT слова Захаровой.