Захарова: Россия призывает к полному прекращению огня на Ближнем Востоке
Москва призывает к полной остановке огня на Ближнем Востоке и к дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ведущему RT Рику Санчесу.
Она подчеркнула, что Россия исходит из того, что необходимо полное прекращение огня со всех сторон. По ее словам, необходимо начать фундаментальную политико-дипломатическую работу с опорой на международное право.
«Смены режимов противоречат как международному праву, так и внутреннему законодательству тех, кто проявляет агрессию, и просто здравому смыслу», — приводит RT слова Захаровой.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что есть суверенные государства со своими собственными национальными интересами.
Захарова также напомнила о том, что в иранском Минабе 28 февраля прицельным ракетным ударом США и Израиля по школе были убиты более 160 девочек. Сам факт такого убийства ужасает, но не меньше ужасает и реакция Запада, который никак не прокомментировал эту трагедию, заключила официальный представитель МИД РФ.