Генштаб ВС Чехии: Исход украинского конфликта определит поведение РФ в Европе

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Исход вооружённого конфликта на Украине будет зависеть от «поведения России в Европе». Такое мнение высказал начальник Генерального штаба чешских Вооружённых сил Карел Ржегка.
Выступая на политических дебатах в Хьюстоне, куда он приехал после саммита НАТО, где входил в состав чешской делегации, глава Генштаба оправдал необходимость дальнейшей поддержки Украины «безопасностью всей Европы», передаёт агентство ЧТК. Кроме того, Ржегка пожаловался на усиление позиций и присутствия России в Африке.
По словам чешского военачальника, исход военных действий определит дальнейшее поведение России в Европе. Он также отметил отсутствие признаков агрессии со стороны РФ в сторону НАТО. Однако есть предупреждения относительно долгосрочной подготовки России к потенциальному конфликту с альянсом, считает Ржегка.
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