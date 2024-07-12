В Германии подготовили секретный план на случай войны с Россией

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Бундесвер разработал секретный план на случай возможной войны с Россией. Об этом пишет издание Bild.
План назвали Operationsplan Deutschland («План оперативных действий в Германии»). Он определяет порядок действий гражданских и военных властей.
Согласно документу, Германия становится для НАТО «узловым пунктом». Главной задачей станет переброска техники и живой силы на восток. Многие автомобильные и железные дороги будут использоваться для военных целей. Кроме этого, он включает строительство лагерей для пленных.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал размещение дальнобойных ракет США на территории Германии правильным решением. В своих заявлениях он утверждает, что эта мера является сдерживающей и направлена не обеспечение мира. Шольц добавил, что планы по поводу размещения ракет вынашивались уже давно.
Неназванный чиновник заявил, что конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года. По его словам, Киев будет и дальше получать от Запада поставки и оружие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Согласно документу, Германия становится для НАТО «узловым пунктом». Главной задачей станет переброска техники и живой силы на восток. Многие автомобильные и железные дороги будут использоваться для военных целей. Кроме этого, он включает строительство лагерей для пленных.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал размещение дальнобойных ракет США на территории Германии правильным решением. В своих заявлениях он утверждает, что эта мера является сдерживающей и направлена не обеспечение мира. Шольц добавил, что планы по поводу размещения ракет вынашивались уже давно.
Неназванный чиновник заявил, что конфликт на Украине не выйдет из тупика до конца 2024 года. По его словам, Киев будет и дальше получать от Запада поставки и оружие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова