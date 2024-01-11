Мужчина опубликовал фото с георгиевской лентой на половом органе и был осужден

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Суд в Краснодаре приговорил к 1,5 года колонии мужчину за размещение фотографии полового органа с повязанной на нем Георгиевской лентой в соцсети. Краснодарца задержали сотрудники регионального УФСБ. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.
Мужчина признан виновным за осквернение символа воинской славы России по статье 354.1 («Реабилитация нацизма»).
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Мужчина признан виновным за осквернение символа воинской славы России по статье 354.1 («Реабилитация нацизма»).
«Рассмотрев материалы дела, суд счел доказанной вину подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — указано в сообщении.В мае 2023 года осужденный выложил фотографию мужского полового органа, с завязанной на нем Георгиевской лентой. Поскольку страница была доступна неограниченному кругу лиц, этот факт привел к публичному осквернению символа воинской славы России.
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Алина Юрчак