В Чехии обсудили возвращение Украине утраченных территорий

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Украина в ближайшее время не сможет вернуть утраченные территории. Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел.
По его словам, страна сейчас находится в такой ситуации, при которой она не способна вытеснить Россию со своих территорий.
Также чешский президент призвал украинских властей трезво оценивать ситуацию, поскольку Россия отнюдь не простой противник.
Ранее политолог Александр Перенджиев заявил, что в этом году украинская армия не получит какого-либо уникального вооружения от западных союзников. Единственное, что могут поставить страны Запада – это списанное или полусписанное оружие, которое активно поставляли США и Евросоюз.
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Анастасия Чинкова