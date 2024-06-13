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Германия блокирует прогресс в переговорах о санкциях ЕС против России

DPA: ФРГ блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций ЕС против РФ
13 июня 2024, 09:12
Фото: iStock/photosvit

Фото: iStock/photosvit

Германия блокирует ход переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России. Об этом информирует немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.
Уточняется, что новые санкции будут направлены на борьбу с «обходом» действующих рестрикций. Согласно информации источника, планируется впервые ввести жесткие меры в отношении российского бизнеса, связанного со сжиженным природным газом (СПГ).

Примечательно, что Европейская комиссия намерена запретить отправку морем российского СПГ из некоторых портов, в особенности из порта Зебрюгге в третьи страны. Отмечается, что ФРГ обеспокоена из-за данного вопроса, поскольку страна опасается возможного привлечения к ответственности немецких компаний. Германия требует ограничить некоторыми товарами или вовсе вычеркнуть из планов пункт, который затрагивает ответственность филиалов компаний в случае нарушения санкций.



Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

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На учениях нестратегических ядерных сил РФ произвели электронные ракетные пуски
13 июня 2024, 09:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские военные в ходе второго этапа учения нестратегических ядерных сил провели электронные пуски. Об этом написало МО РФ в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в рамках второго этапа учений личный состав отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район, а также осуществил электронные ракетные пуски по целям противника. Помимо этого, были осуществлены выходы в море в назначенный район патрулирования.

Ранее сообщалось, что РФ начала второй этап учений по отработке использования нестратегических ядерных сил. В его рамках будут проработаны вопросы совместной подготовки частей ВС РФ и Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

В ходе первого этапа учений были отработаны задачи получения учебных специальных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», оснащения ими ракет-носителей и выдвижения в заданный район для проведения ракетных пусков.

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Счетная палата выявила у Минстроя финансовых нарушений на 46 млрд рублей
13 июня 2024, 09:04

Фото: istock /chekat

Счетная палата выявила у Минстроя финансовых нарушений на 46 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости».
Сообщается, что нецелевого использования бюджета не обнаружено. Всего по результатам проверки было выявлено четырнадцать нарушений, а также девятнадцать недостатков. В отчете сказано, что 46 миллиардов рублей – это недостоверность бюджетной отчетности Минстроя в части дебиторской задолженности ППК «ФРТ», оплата коммунальных услуг. Один недостаток и четыре нарушения были устранены.

Ранее Счетная палата сообщала, что объем межбюджетных трансфертов российским регионам в 2023 году снизился на 0,3% до 3,932 млрд рублей. В Счетной палате отметили, что доля дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов выросла с 28,7 до 39,5 %. При этом объем неисполненных межбюджетных трансфертов составил 26,4 млрд рублей, в основном за счет неисполненных расходов на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы
Норвежский политолог напомнил Западу слова Путина после появления АПЛ у Кубы
13 июня 2024, 08:52

Фото: сайт Кремля

Норвежский политолог Гленн Дизен написал в социальной сети X, что президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность.
Дизен напомнил о событиях 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ. По его словам, это событие стало ответом на государственный переворот на Украине, который поддерживался Западом. Политолог подчеркнул, что западные партнеры перешли черту с Украиной. При этом глава российского государства также заявлял, что всему есть предел.

Дизен добавил, что перед началом спецоперации в 2022 году российский президент также неоднократно предупреждал американских и европейских партнеров о том, что они своими действиями наносят удар по безопасности России.

Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.

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Британия предоставит Украине пакет помощи на 309 миллионов долларов
Великобритания предоставляет Украине пакет помощи на сумму до $309 миллионов
13 июня 2024, 08:42

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Глава правительства Великобритании Риши Сунак объявит о выделении Украине нового пакета помощи на сумму до 309 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства, пишет РИА Новости.
Объявлено о ней будет во время предстоящего саммита G7 в Италии 13-15 июня. Предоставлен он будет для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина надеется получить от западных партнеров миллиарды евро на восстановление энергоинфраструктуры страны. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев разработал план по наращиванию мощностей производства электроэнергии на один гигаватт ежегодно. По его словам, уже в ближайшие годы Украина собирается увеличить мощности производства электроэнергии на четыре гигаватта.

AFP: США выделят Киеву помощь на 225 миллионов долларов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Белом доме назвали дату подписания соглашения о безопасности с Украиной
Белый дом: Зеленский и Байден 13 июня подпишут соглашение о безопасности
13 июня 2024, 06:25

Фото: сайт Белого дома

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и Киев 13 июня подпишут соглашение о безопасности. Об этом он сообщил в ходе брифинга на борту президентского самолета по пути в Италию, передает РИА Новости.
«Я рад сообщить, что наши переговоры с Украиной завершились и мы подпишем соглашения завтра», — заявил помощник президента.
Как утверждаете Салливан, соглашение коснется уже получаемой Украиной поддержки. Он добавил, что речь не идет о применении сил США в зоне спецоперации.

Ранее страны G7 согласились до конца 2024 года выделить Украине 50 долларов миллиардов, используя замороженные активы Российской Федерации.

Также стало известно, что Пентагону поручили разработать для Киева точные рекомендации, описывающие цели в России, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Маск отреагировал на включение украинцами в список трампистов и коммунистов
Маск: ряд украинских НКО нужно признать террористическими организациями
13 июня 2024, 06:01

Фото: istock / Silent_GOS

Американский предприниматель Илон Маск предложил признать террористами украинскую медиа-компанию, составляющую «черные списки» американских политиков, которые выступают против оказания помощи Киеву.
Также некоторые конгрессмены-республиканцы направили письмо американскому госсекретарю Энтони Блинкену с вопросом, по какой причине связанная с правительством Штатов НКО публикует подобные перечни.

«Это хороший первый шаг. Их следует добавить в списки подсанкционных террористических организаций», — написал Маск в комментариях под сообщением конгрессмена Джима Бэнкса на его странице в социальной сети Х.
На прошлой неделе украинские активисты опубликовали список американских противников помощи их стране. В него попали 76 организаций и 391 физлицо, в том числе бывший президент Дональд Трамп, Илон Маск, журналист Такер Карлсон, члены Конгресса Марджори Тейлор Грин, Рэнд Пол, Пол Госар, Энди Биггс и Анна Паулина Луна.

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Россия пообещала ответ на новые санкции США
Посол Антонов о новых санкциях: РФ ответит на навязываемую США конфронтацию
13 июня 2024, 05:00

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Россия даст адекватный и решительный ответ на навязываемую США конфронтацию. Такое заявление сделал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в посольстве на мероприятии по случаю Дня России, сообщает РИА Новости.
Антонов назвал введенные накануне минфином Штатов новые санкции поздравлением россиянам со стороны властей США.

«Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют. Тем не менее на навязываемую нам конфронтацию будем давать адекватный и решительный ответ», — заявил дипломат.
Он добавил, что власти США все еще уверены, что «могут решать глобальные проблемы в одиночку». Вместе с этим растут такие угрозы, как терроризм, распространение оружия массового уничтожения, киберпреступность, пандемии и другие.

Новые санкции, о которых 12 июня объявил минфин США, затронут несколько сфер: оборонную, финансовую, научную, энергетическую и даже общественную. Вашингтон запретил предоставлять услуги в области ПО и айти любому лицу на территории России. Штаты также угрожают введением ограничений против иностранных банков за операции с финансовыми организациями России, в том числе Сбербанком и ВТБ.

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G7 выделит Украине 50 миллиардов долларов за счет российских активов
Лидеры G7 планируют выделить Украине $50 млрд за счет замороженных активов РФ
13 июня 2024, 03:44

Фото: istock / Bet_Noire

Государства «Большой семерки» (G7) договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных российских активов. Об этом информирует AFP.
«Лидеры G7 достигли соглашения о выделении $50 миллиардов для Украины за счет использования замороженных российских активов», — заявил Елисейский дворец.
Указано, что Киев получит средства до конца текущего года.

Также отмечается, что сейчас специалисты должны будут проработать этот вопрос, чтобы гарантировать его соответствие закону.

Ранее советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что G7 вырабатывает ряд конкретных договоренностей по изъятию замороженных активов РФ для передачи Украине, отмечается «хороший прогресс». Он добавил, что США намерены представить чёткий план в совместной декларации лидеров G7.

До этого стала известна сумма проданных в Республике Крым активов украинских олигархов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
13 июня 2024, 02:46

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман Аль Сауд провели переговоры в Джидде. Об этом сообщил украинский глава в своём Телеграм-канале.
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом вечером 12 июня.

«Обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предыдущих договоренностей», — написал Зеленский.
Помимо этого, как утверждает украинский лидер, обсуждалась подготовка к конференции по Украине.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

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