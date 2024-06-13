Германия блокирует прогресс в переговорах о санкциях ЕС против России

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Германия блокирует ход переговоров о новом пакете санкций Евросоюза против России. Об этом информирует немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.
Уточняется, что новые санкции будут направлены на борьбу с «обходом» действующих рестрикций. Согласно информации источника, планируется впервые ввести жесткие меры в отношении российского бизнеса, связанного со сжиженным природным газом (СПГ).
Примечательно, что Европейская комиссия намерена запретить отправку морем российского СПГ из некоторых портов, в особенности из порта Зебрюгге в третьи страны. Отмечается, что ФРГ обеспокоена из-за данного вопроса, поскольку страна опасается возможного привлечения к ответственности немецких компаний. Германия требует ограничить некоторыми товарами или вовсе вычеркнуть из планов пункт, который затрагивает ответственность филиалов компаний в случае нарушения санкций.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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Примечательно, что Европейская комиссия намерена запретить отправку морем российского СПГ из некоторых портов, в особенности из порта Зебрюгге в третьи страны. Отмечается, что ФРГ обеспокоена из-за данного вопроса, поскольку страна опасается возможного привлечения к ответственности немецких компаний. Германия требует ограничить некоторыми товарами или вовсе вычеркнуть из планов пункт, который затрагивает ответственность филиалов компаний в случае нарушения санкций.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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Екатерина Коршунова