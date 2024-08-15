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Немецкая сторона должна помочь решить украинский конфликт миром, считает парламентарий бундестага от партии Левых Дитмар Бартш в беседе с журналистами Welt.
«Я думаю, Германия должна взять на себя более активную роль, и эта роль — дипломатия», — сказал депутат, комментируя, как может закончиться конфликт между РФ и Украиной.Бертш считает, что в Берлине не помогут решить сложившуюся ситуацию, если будут поставлять оружие боевикам ВСУ. Собеседник резюмировал, что ни одно вооружение Запада не принесло успеха Киеву.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 2022 года. Президент РФ Владимир Путин предложил Украине план, по которому киевский режим должен снять санкции с России, отказаться от членства в НАТО и вывести войска с территорий РФ.
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Никита Кротов