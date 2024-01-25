Германия готовит оборонный план для сдерживания России

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В Германии начали разрабатывать оборонный план для сдерживания России, он будет представлен в апреле текущего года. Об этом пишет новостной портал телерадиокомпании MDR, ссылаясь на Минобороны страны.
«Германия в качестве реакции на события на Украине впервые со времен холодной войны разрабатывает комплексный план обороны. Основной упор делается на сдерживание России», - говорится в сообщении.
В плане учтут новые достижения в области ведения военных действий. Однако особое внимание уделят диверсиям против критической инфраструктуры, дезинформации и кибератакам.
Таким образом, документ закрепит роль бундесвера в защите восточного фланга НАТО. Для этого потребуется участие в операции большей части немецкой армии. Всего документ будет насчитывать сотни страниц, при этом детали проходят под грифом «секретно». План должны доработать до конца марта текущего года. Представить его планируется в апреле.
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