Лондон хочет купить у ФРГ ракеты Taurus взамен отданных на Украину Storm Shadow

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Великобритания намерена купить для себя у правительства Германии дальнобойные ракеты Taurus, чтобы взамен передать Украине больше крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
По данным газеты, предложение королевства поступило несколько недель назад. Ведомство федерального канцлера Олафа Шольца сейчас изучает его.
Handelsblatt пишет, что для Лондона, в свою очередь, подобное соглашение станет возможностью увеличить помощь Украине без риска поставить под угрозу свою боеспособность и исчерпать запасы дальнобойных ракет.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild призвал побыстрее дать ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракеты Taurus, чтобы «уничтожить российскую военную инфраструктуру за линией фронта на территории Украины». Министр упрекнул Запад в «бесконечных дискуссиях» вместо производства боеприпасов. По его словам, недостаточное количество артиллерийских боеприпасов «было проблемой с самого начала». Киев констатирует, что «западная оборонная промышленность не способна производить достаточные объёмы».
Taurus могут преодолевать расстояние до 500 км. При их передаче ВСУ Украина действительно имела бы возможность наносить удары вглубь России.
В начале января 2024 депутаты из нескольких партий бундестага Германии высказали призыв передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по объектам в России. Представитель партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus в Киев «давно следовала». По ее словам, самая эффективная защита от российских авиаударов — это атаки на объекты в России и оккупированные территории на востоке Украины, откуда Россия совершает свои нападения. Однако при голосовании это предложение в итоге было отвергнуто.
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«Для Шольца соглашение с Великобританией стало бы возможностью решить актуальную проблему: споры вокруг Taurus уже несколько месяцев ведутся как в правящей коалиции, так и среди стран, поддерживающих Украину», — говорится в статье.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild призвал побыстрее дать ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракеты Taurus, чтобы «уничтожить российскую военную инфраструктуру за линией фронта на территории Украины». Министр упрекнул Запад в «бесконечных дискуссиях» вместо производства боеприпасов. По его словам, недостаточное количество артиллерийских боеприпасов «было проблемой с самого начала». Киев констатирует, что «западная оборонная промышленность не способна производить достаточные объёмы».
Taurus могут преодолевать расстояние до 500 км. При их передаче ВСУ Украина действительно имела бы возможность наносить удары вглубь России.
В начале января 2024 депутаты из нескольких партий бундестага Германии высказали призыв передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по объектам в России. Представитель партии «Зеленые» Сара Нанни заявила, что поставка ракет Taurus в Киев «давно следовала». По ее словам, самая эффективная защита от российских авиаударов — это атаки на объекты в России и оккупированные территории на востоке Украины, откуда Россия совершает свои нападения. Однако при голосовании это предложение в итоге было отвергнуто.
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Артем Путинцев