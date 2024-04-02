В Германии раскрыли число переданных Украине танков Leopard

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Парламентский статс-секретарь Минобороны ФРГ Симтье Меллер подсчитала количество переданных Киеву основных боевых танков Leopard.
Отвечая на запрос члена бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Али Аль-Дайлами, Меллер заявила, что Киеву было передано 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6. Об этом пишет «Лента.ру».
Ранее стало известно, что на Авдеевском направлении уничтожен очередной танк Abrams. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил об уничтоженной с начала 2024 года западной техники в зоне проведения СВО. ВС РФ уже ликвидировало 9 танков Abrams и Leopard. Помимо этого, на Украине наблюдаются трудности с применением немецких танков Leopard-2, писал журнал Foreign Affairs. По данным издания, причина в том, что Киев не может должным образом обслуживать эту технику.
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«Федеральное правительство Украины гарантировало, что расходы на ремонт этих основных боевых танков будут покрыты», — сказано в ответе статс-секретаря.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу доложил об уничтоженной с начала 2024 года западной техники в зоне проведения СВО. ВС РФ уже ликвидировало 9 танков Abrams и Leopard. Помимо этого, на Украине наблюдаются трудности с применением немецких танков Leopard-2, писал журнал Foreign Affairs. По данным издания, причина в том, что Киев не может должным образом обслуживать эту технику.
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Алина Юрчак