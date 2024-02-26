Германия и Индия тайно обсуждают поставку снарядов для ВСУ

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Германия ведёт в тайне от России переговоры с Индией по поводу закупки для ВСУ вооружения и боеприпасов, сообщает издание Spiegel.
По информации агентства, власти Нью-Дели не желают открыто продавать свои гранаты Киеву из-за дружеских отношений с Москвой. В связи с этим Германия инициировала тайное обсуждения этого вопроса. Стороны рассматривают возможность поставок боеприпасов Украине через посредников.
Кроме того, проведение подобных диалогов возможно с рядом других африканских стран, которые также владеют артиллерийскими боеприпасами.
Прежде сообщалось, что Индия призвала страны большой семерки отложить введение ограничений на ввоз алмазов из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, проведение подобных диалогов возможно с рядом других африканских стран, которые также владеют артиллерийскими боеприпасами.
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Анастасия Хохлова